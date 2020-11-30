自由廣場》藝人當兵之南韓贏台灣

◎ 洪裕仁

報載為增加兵源與廣儲後備軍力，國防部正研擬修正役男體位標準，降低身高及體重等條件，筆者至表贊成。

長期以來，為逃避兵役醜態百出，裝聾作啞裝瘋賣傻特意增肥層出不窮。在面對宣稱不排除以武力統一的中共，與屢遭質疑究竟有無決心自救之際，提出此種改革，方能杜絕外界訾議。

請繼續往下閱讀...

誠如主政當局所言，現代講究科技之戰爭，類似以往般人海戰術已少之又少。人力素質良窳、有無決心才是勝負關鍵，高矮胖瘦不必然代表能力優劣。從另一角度言，諸如文書、伙食等人力需求，與高矮胖瘦又有何關係？

看看南韓吧，一樣面臨北韓武力威脅，但南韓眾多天王級藝人亦紛紛履行入伍服兵役之義務，且是貨真價實的部隊操練。反觀台灣，不少藝人螢光幕前耀武揚威英雄救美，一旦論及兵役就變成這裡酸那裡痛手無縛雞之力之廢柴，令人不齒。

還有一個廣增兵源的方法，是考慮女性。畢竟憲法乃規定「人民」（而非「男性」）有依法律服兵役之義務。與男性相較，女性並不遜色；更有女性通過嚴格之地獄週蛙人訓練，實不應浪費如此優秀之人力資源。

自己的國家自己救，不該奢望他國伸出援手，台灣國防是猶如以色列之鋼鐵勁旅，或是巴拿馬般不堪一擊，就在國人一念之間。

（作者為公家機構人事部門主管，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法