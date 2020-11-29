自由廣場》三次參訪刑事庭談國民法官

◎ 胡家睿

綜觀台灣過去二十年來司法改革的核心目標，是著重在致力追求司法的獨立發展，然而現階段司法改革的核心目標，則是著重在國民參與的司法。如何在不牴觸審判獨立、公正審判的情形下，可以凝聚國民來參與審判的司法制度，立法院於民國一○九年七月廿二日，三讀通過「國民法官法」，業於同年八月十二日經總統正式公布，並將自民國一一二年元旦起施行。

「國民法官法」體現了現階段司法改革的目標，未來國民法官法施行後，來自各行各業的民眾都有機會被法院選定擔任國民法官，與職業法官共同實際參與審理、訊問、論罪、量刑等審判程序。惟國民參與刑事審判是否能讓民眾真實的聲音與想法進入法庭？司法判決結果能否更貼近民眾的法律感情？

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為體驗及探究刑事審判之程序，本人遂於「國民法官法」正式公布後，三次參訪臺中地方法院刑事庭，旁聽審理刑事案件，透過多次旁聽審理刑事案件，從刑事審判實務觀察審、檢、辯三方之間的言詞攻防，不難發現國民參與刑事審判制度，存在著職業法官與國民法官之間的法律知識差距問題。雖然「國民法官法」特予規範法官、檢察官，有向國民法官說明的責任，國民法官亦得請求審判長釋疑，如何避免國民法官的心證，受到職業法官置入性影響，後續發展仍將受到各方面高度關注。

（作者為臺灣社會學會會員，台中市民）

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