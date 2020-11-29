自由廣場》評陽明、交大合併之校長遴選

◎ 王樂堂

陽明、交大兩校明年二月合併後的首任校長遴選，備受各界關注。大家關注的重點之一是否會在教育部與學術界喊得震天價響的「國際化」氛圍下，產生一位國際級的大師出任新校長？遺憾的是，目前第一階段遴選結果，似乎離所謂的「國際化」甚為遙遠。

當初陽明、交大兩校合併目的之一就是要相互截長補短，將這個新學校推向國際，讓它代表國家就生物醫學領域在世界占有一席之地。若沒有國際級的大師出任校長，談何容易？

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日前，外電報導，曾經在生物醫學最前線，發明多項疫苗的日本，近年對國產疫苗研發的雄心已興趣缺缺。日本政府只得編列六．七億日圓，向英美三家公司預定新冠肺炎疫苗。可見生醫領域的學術、科技、市場競爭劇烈，已逐漸由歐美獨霸，連日本這個高材生都已招架不住，何況其他。因此，爭取西方國際權威學者（包括華裔）領導，是陽明、交大合併後跨出國際化的第一步。

在歐美國家，舉凡知名大學遴選新校長都是大事一樁。就以大家熟知的加州大學（UC）十個校區為例，經常都有百餘候選人參與競爭，當選者都是個中龍鳳，適才適所，帶領學校百尺竿頭，日新又新。相形之下，這次陽明、交大兩校合併後的首任校長遴選，就顯得因陋就簡，馬虎許多。據報導，國外僅有三位候選人。就算陽、交兩校新近合併，知名度不高；如果遴選委員有心推動「國際化」，願意三顧茅廬（疫情期間用視訊），難道就邀請不到多位具中研院院士資格的旅外傑出學者出馬嗎？事在人為而已！

（作者為國立大學退休兼任教授）

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