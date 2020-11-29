自由廣場》（青年時評）Fucking驗證了你的膚淺嗎？

◎ 謝宜甄

十一月廿七日出現一則外電報導，位於奧地利與德國交界處的富金村（Fucking）即將在明年改名為Fugging。原因是富金村的寫法同英語的Fucking，因此曾經登上「世界有趣地名排行」，進而吸引許多觀光客前往朝聖。然而這些朝聖的行為卻長期讓當地居民不堪其擾，因為觀光客會對著富金村的標誌做出猥褻動作，甚至偷走富金村的標示牌；在臺灣的網路世界中，網友甚至稱富金村為「幹幹村」。

富金村改名事件與臺灣網友對其「幹幹村」的稱號，反映的是大眾對於英語世界以外的認知極度缺乏。奧地利的官方語言之一為高地德語，與德國所用的德語在腔調、文法、字詞用法上略有不同，因此該村名的唸法依照德語應同中文音譯的「富金」，而非英語的Fucking。依據德語版的維基百科，富金村在西元一○二○年便得其名，推測可能是取自當時居住在該處、名為「阿達貝爾特‧馮‧富金根」（音譯）的貴族而來。

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在德語的脈絡下，富金村的名稱沒有任何問題。然而在英語作為世界通用語言——甚至嚴格來說，是美國所使用的美語成為世界強勢語言，加上美式價值觀隨著美國主導的全球化而散布到世界的背景下，富金村的名稱成為一則「跳到黃河也洗不清」的笑話。試想，開頭提到的「世界有趣地名」若以西班牙語、法語、俄語排行，富金村還會入列嗎？這個「世界」所指又是哪個世界？

針對富金村更名的討論中，有網友將「富金」與英語髒字混同的情況，比作「台中市政北七路」的台語諧音同「白痴」的現象，認為這僅是一種幽默的巧合。此比喻忽略了普通話與閩南語同在臺灣人的生活文化中，因此兩者會時時彼此關照，如同「四」因為同台語的「死」音，被視為不吉祥的數字一般。但英語與德語、美國與奧地利不是同一個國家，也未共享語言與文化，外來觀光客帶著對世界淺薄的認識，對不同的語言與文化恣意嘲笑，甚至造成當地居民的困擾，怎麼會是幽默？

常言語言是通往世界的鑰匙，然在富金村更名事件中，我們卻看不到多元語言應帶來的多元認識。明年起擁有數百年歷史的富金村即將更名，許多人對世界的狹隘認識卻不知何時才能改變。

（作者就讀政治大學歐洲語文學系德語組）

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