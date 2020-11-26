新聞線上》民主的防禦

記者陳杉榮

美國總統大選裂痕仍在，選舉訴訟還在進行，選前，川普和拜登兩陣營攻防激烈，互挖瘡疤，抹黑抹紅，社群網路和傳播媒體各據立場，一副非我族類必驅逐之的姿態。一時間，美國好像集體陷入了你死我活歇斯底里的情境，出現了民主亡國的危機。選後，民主制度啟動了自我修護的過程，川普漸漸消氣，拜登整軍出發，美國依然強大如昔。

當霸道的中國不僅以外交圍堵台灣，更意圖藉由軍事武力逼迫台灣接受其「一個中華人民共和國」的「一個中國」，美國這場選舉受到台灣人高度關注，台灣人在乎，如果不是川普連任，台灣未來要怎麼辦？拜登真的會讓中國宰制出賣台灣嗎？

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作為和美國一樣民主制度的國家，台灣人年初剛選完總統，許多人對選舉結果還有不滿，更多人則是對中國的威脅感到極端憤怒，也因此，親中派自然而然地反對高舉反中並且軍售台灣的川普，醜化川普成為他們政治的日常。台灣川粉則是期盼川普連任，繼續好好修理中國。兩者的「情緒」隨著美國選舉開票膠著起伏，搞得台灣人比自己選總統還焦慮。

武漢肺炎疫情方興未艾，更重創美國，中國想要轉守為攻，企圖透過「協助防疫」洗刷「輸出疫情」的罪名，頗為夜郎自大地自認為社會主義集權體制超越了資本主義民主制度，對於川普到處給中國出難題，苦思反制之道，雖然「戰狼外交」的垃圾話發洩了不少情緒，但中國拿美國沒皮條。台灣的親中人士和他們掌控的媒體跟著吶喊，批評美國選舉，醜化美式民主。幸虧民主制度的優越性，讓美國在紛亂的選後快速地自我修護治療，龐大的國家並沒有倒下，很快地蹲下又起身。

台灣的防疫、選舉和民主運行，都是東亞民主國家的典範，不僅是美國的民主夥伴，也是美式民主的寶貴資產。川普的共和黨支持台灣防禦中國武力侵略，力挺台灣民主制度正常運行，拜登的民主黨政府，怎麼可能背棄民主同盟逆向行駛？低頭向共產中國屈服？

從拜登內定布林肯出任國務卿，蘇利文出掌白宮國安顧問，顯見美國聯合盟邦共同防禦中國輸出共產主義破壞國際秩序的戰略架構，不會改變，只會更強。台灣要防範的是，內部充滿幻覺的民族主義者，因政治立場和意識形態「反台獨」的政治反對者，在中共各種管道威脅利誘下，很容易質變為「客製化民族主義者」和「商業化民族主義者」，他們學會高呼言論自由和新聞自由的口號，充當中國的大外宣，鼓吹反美，這也是台灣必須面對的問題。

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