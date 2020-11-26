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自由廣場》萊豬、中天與秋鬥

2020/11/26 05:30

◎ 賴欣陽

今年的秋鬥，在藍、白勢力的推波助瀾下，遊行人數是否有五萬人成為話題。

秋鬥原本是社運發聲管道之一，包括勞資、土地、環保、弱勢等，上街爭取權益。然而今年在藍白政治勢力介入下，凸顯的訴求卻是反對萊豬進口、批判不讓中天續照，形同秋鬥被藍白勢力驅魂奪舍。

萊豬進口，的確欠缺與民眾有效溝通，導致在野有機可乘；事後補救亦可預期將費力多而收效少。類似情況，蔡政府在第一任時已經吃了不少虧，致令十五縣市盡入藍營之手。如今行政團隊因防疫、外交、軍購成就而自滿、稍顯驕逸，難道要重演二○一八年憾事？

至於高舉言論自由的大纛，批判ＮＣＣ不給中天續照，還侈言川普未關ＣＮＮ、習近平未關《蘋果》，實在令人難以認同。言論自由的目的是要大眾知道真相，而中天新聞屢屢以錯誤的資料、偏頗的視角，扭曲真相，誤導觀眾。且蔡政府執政以來，未聞以政治、思想、言論為由而捕、虐、殺人者。今日大喊言論自由以抗議蔡政府者，試以往昔己身當權時之作為衡之，能無愧乎？無視黎智英曾被中國拘捕之事實，只為了鬥臭、抹黑蔡英文、蘇貞昌等執政者，又何取焉？

期許執政者在嚴守法度之餘，應與大眾充分溝通，解決爭議。而對於顛倒是非之人、事，能依法明快處置，則台灣幸甚、大眾幸甚。

（作者為大學兼任助理教授，台中市民）

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