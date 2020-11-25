自由廣場》新一波閣揆之爭再起？

◎ 鄭明德

近期萊豬及冠軍牛肉麵等重大爭議，外界似乎將矛頭對準蘇貞昌內閣，甚至出現陳建仁前副總統及鄭文燦市長可能組閣的訊息。早在一、二個月前，就有師長詢問筆者，蘇貞昌院長是否下台及內閣改組問題；不過，當時是師長針對兩岸日益緊繃的情勢有感而發。整體政府施政的好壞評價，多由行政院長概括承受，實屬辛苦。但行政院長又是邁向最高層的最主要路徑，相關的異動，也容易引發媒體的高度關注與政界的高度競爭。

媒體報導，陳建仁前副總統被問及是否組閣一事，首度回應：「只要有召叫我一定努力以赴。」今年五月前後，陳前副總統及前立法院長蘇嘉全曾被視為新的閣揆人選。或許過程有相關競爭，或許蔡英文總統有考量，兩人的組閣訊息終究只是傳聞，蘇仍穩坐閣揆寶座。

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鄭文燦市長組閣？有論者指「十二月廿五日是可觀察指標，而鄭文燦是接替閣揆的熱門人選」。為何是十二月廿五日？因為該日被視為第二任期的過半，因此是「往中央歷練」的適當時機。該論者也適當提醒，過去有地方首長任期未滿就往中央發展，個人聲望及地方滿意度大多容易下滑，因此建議「做好做滿比較保險」。當然，決定閣揆人選的最關鍵力量，是蔡英文總統。目前絲毫看不到蔡總統有更換閣揆的跡象。就算陳建仁前副總統有意願；就算鄭文燦市長的第二任期將過半；就算對岸媒體加碼嚴厲批判蘇貞昌，現仍看不到蔡總統有更換行政院長的跡象。新一波閣揆之爭再起？目前這是假議題。

（作者是台北城市科大教授）

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