自由廣場》設立不分區議員 沒道理

◎ 張惠和

中國紅色勢力滲透深入地方縣市及村里，地方議會長年被派系把持壟斷，台灣公民陣線、經濟民主連合等民間社團，在立法院召開「地方選制要改革」記者會，呼籲朝野立委聯手修正「地方制度法」，讓各縣市地方議會新增不分區議員席次，提高有志青年參政機會，改革地方派系恩庇侍從體制。

筆者看完這樣的主張，感到非常納悶，不分區議員不是現在就有？桃園市議員王浩宇常評論社會時事，被酸是「不分區議員」，他於六月十二日受訪時，點名台北市議員羅智強、徐巧芯，以及新北市議員葉元之的言論，也幾乎都不是談論在地事務，卻沒有人說他們是「不分區議員」，他認為，這就是大家對台北市議員和外地議員不公平的地方。

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不分區立委，在制度設計上，就是各政黨推出專業的、弱勢代表、以及可代表黨意的立委人選，因為很多社會上各領域人士，不容易透過「地方選舉」進入國會，不分區立委就提供這樣一個機會，這些人能不受地區限制，更兼顧全國利益來問政、修法。然而不分區議員難道就只是為了提高有志青年參政機會？未免太狹隘了。

況且有了不分區議員，那要不要不分區鄉鎮市民代表？其實要栽培年輕人參政的管道很多，不一定要採用不分區議員這個方法。

（作者是退休公務員）

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