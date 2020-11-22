自由廣場》引導學生自主建立學習歷程檔案

◎ 李寶利

因應111學年度大學申請入學參採學生學習歷程檔案，目前各校的學生幾乎都被迫需上傳課程學習成果，而且上傳件數都倍於規定件數。這對於學生而言，負擔變得更沈重了。

學校的行政人員與教師基於協助學生未來升學的需求，很努力的敦促學生務必要上傳課程學習成果，於是，每位教師的「一點點作業」，就造成學生龐大的「作業壓力」。在無人引導學生善用自己時間狀況下，其學業成績必然會受到影響，家長可能也不會諒解學校的「用心良苦」。

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會造成上述原因的因素，是因為學生的學習歷程檔案資料是在行政人員及教師的被動要求下建立，學生沒有選擇，而且「作業」也是平時成績的一部份，所以，學生也不得不依教師的要求，繳交作業。因此，如果，學校行政單位能規劃由學生自主選擇其所要建立之學習歷程檔案資料，一方面可以減少學生的「作業壓力」，另一方面也會減輕教師的負擔。

學生每學年需上傳的課程學習成果至多6件，多元表現至多10件，亦即每學期課程學習成果3件，多元表現5件，若認真執行這些部份，其實份量也非常足夠了。學校行政人員及教師可進行的規劃如下：

一、課程學習成果：

1.由學生自己選擇其想做的課程學習成果3件，同時知會學生選中之科別教師協助認證，若該學期已有自然科探究與實作、社會科探究與實作，學生只需再做1件即可。

2.多元選修不需要求每一課程都需要課程學習成果，尊重學生自己選擇，校訂必修也不必然規劃小論文寫作。

3.課程學習成果可與日常評量脫勾，因為不是每個學生都選該科作為上傳之課程學習成果。

4.課程學習成果的內容可以相當多元，包含實作作品、書面報告、小論文、學習筆記等等。教師可將課程學習成果融入課程中，例如以學習筆記。學習筆記可記錄學生的學習過程及反思，同時也是可以在課堂上完成的課程學習成果，對學生而言是精實的學習一門課程，也可以讓大學教授看到其對課程的學習態度與反思，同時也不會加重學生的的作業負擔。

二、多元表現：此部份學生可上傳的內容包括「高中自主學習計畫與成果」 、「社團活動經驗」、「擔任幹部經驗」、「服務學習經驗」、「非修課紀錄之成果作品」、「競賽表現」、「特殊優良表現證明」、「檢定證照」。這些資料都是由學生自主選擇上傳，教師可以協助指導學生「高中自主學習計畫與成果」及「非修課紀錄之成果作品」，但是至多每學期各一件即可，無需過量。

任何立意良善的政策，均需要有妥善的執行方式，過當或不及的執行方式會使政策效果打折，甚或被認為是「擾民」、「政策失當」。所以，學生學習歷程檔案原本之用意，是讓學生分階段完成高中備審資料，同時讓學生在學習過程中不斷反思自己的課業學習成效。但以目前的情況看來，極有可能過當的執行方式已造成學生與家長的壓力。故誠心建議學校應檢視目前的執行方式是否得宜，有無需要重新規劃學生學習歷程檔案的建置方式。

（作者為南二中總務主任）

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