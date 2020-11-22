自由廣場》水下打撈應尊重專業

◎ 黃征輝

海軍不同艦艇有不同的功能，好比水面作戰艦的聲納在偵測潛艦，相對於小而又小的戰機殘骸，即使擺在眼前，也看不到。至於獵雷艦，主要功能在處理深度小於一、兩百公尺的水雷，一旦超過這個深度，聲納的偵測能力根本是零。

上週墜海的戰機由於殘骸深度超過八、九百公尺，海軍所有艦艇的聲納都無法偵測。至於搜尋「信標」發出的音頻，受限於水中複雜的音響環境，即使專業人士判讀，錯誤率也居高不下。

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例如依美軍統計資料顯示，二戰期間所有「反潛攻擊」的錯誤率高達八、九成，也就是水下沒有潛艦，聲納操作手卻誤判有潛艦。反之，二戰結束後十餘年，美國海軍一艘水面艦出港，由於偵測到「疑似潛艦」的目標，美軍展開一場「海空反潛」大戰，幾天後卻發現那只是一艘二戰的沉船。這讓海軍內部展開檢討，過去十多年有上千艘軍艦通過附近，為什麼從不曾有一艘船偵測到這個明顯的水下目標？

水下偵測之所以難，除了外在複雜的水文環境，更麻煩的是艦船本身是個強大音場，諸如發電機、主機、減速齒輪、大軸、俥葉、污水系統、空調系統、廚房烹調、官兵走動…，都會發出不同頻率的聲響。搜尋戰機信標發出的音頻，猶如置身交響樂團去區分觀眾席發出的「彈指聲」，那是何等之難、之專業。也因此，縱然民間專業團隊，依據過往經驗，「聽音」判讀的錯誤率也超過五成。

由於錯誤率太高，近年發展出進階驗證步驟：錄下可疑音源，透過數位頻譜分析，再經專家判讀，這才大幅降低錯誤率。

水下搜索飛機殘骸，由於裝備與經驗限制，國軍與海巡都是門外漢。不認清這個事實，勉強執行的結果是什麼？

以此次搜尋為例，由於隨後起飛的戰機確定墜海地點，直接通知專業團隊趕赴現場，確認信標的作業僅需幾個小時。不幸的是，搜救單位派遣「不適合」的單位對水下進行兩天搜尋，等發現九個疑似音源，這才委託給民間專業團隊。而民間專業團隊到了現場，還須先搜尋軍方提供「錯誤率極高」的位置，這番作業大約又要兩天。

冗長的四天，對於洋流強勁、水深變化急驟的海底，會不會把殘骸帶往更深、更難作業的地點？

當然，外行有成功的時刻，專業也可能失手。然而就提高成功機率而言，失事的第一時間，水下搜尋就應交給專業團隊。不要說台灣，即使全球第一軍事強權美國，一旦戰機墜海，也交給專責打撈的民間公司。

（作者為前海軍獵雷艦艦長）

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