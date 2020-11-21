自由廣場》健保費調漲之合理性、必要性

◎ 李立聖

台灣的全民健康保險傲視全球，我們有全球最優秀的健康保險制度，保險涵蓋總人口比率最高、保險使用率最高、保費低廉、服務品質高，幾乎從小至大的醫療院所都有加入全民健康保險。優秀的健保制度，需要有相對應合理的付出與支持，維持社會保險系統的完善。

台灣的健保給付點數並不高，意味著我們透過健保制度以低廉的價格獲得高品質的醫療服務，另一方面代表著台灣醫護人員薪資相較於外國而言，因為受到保險給付限制，所以薪資較低。台灣透過醫護人員為國家社會的貢獻及努力，才有今日享譽醫療大國之美名。

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但在醫療大國美譽之下，健保財務每況愈下。一○七年健保基金約三二九○億元，一○八年約二九二○億元，資產縮水十一．三％。醫療支出逐年增加，但保費沒有調漲，健保財庫年年虧損。在收支短絀及準備金不足的現況之下，基於讓健保基金能夠永續經營，以支持國人的健康安全，當然應該適度調漲健保費率，讓健保的虧損缺口縮小；尤其近來新興醫療技術、新藥逐漸推出，納入健保給付之項目越來越多，健保財庫支出在未來更會逐年增加。甚至有機會應該調漲健保給付點數，讓辛苦締造並且維持台灣高品質醫療服務之醫護人員其薪資待遇可以合理的提升。

調漲保費雖然對於民眾有所衝擊，但我們看到衛福部及健保署都已考慮到相關問題，透過排富的方式分級距繳納保費，影響並非如外界所說之大。雇主的衝擊會影響到公司生存及營運者也不在多數，希望全體社會能夠為了國人健康福祉著想，一起為健全健保財務共同努力。

（作者為臺師大社工所碩士生、台灣產經建研社助理）

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