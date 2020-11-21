自由廣場》催生「營養與健康飲食促進法」

◎ 黃青真

全民健保費率調漲又成為新聞焦點。必須漲價是因為醫療支出每年增加，例如一○八年比一○七年增加約三五○億，五．六％。健保醫療支出的前二十大疾病，如同國人十大死因，有相當大比例為常見慢性疾病。例如癌症、心血管疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等。目前每年約二千億健保藥費支出中，治療三高用藥也佔了相當高比例。肥胖與三高皆為常見慢性疾病的危險因子，包括癌症。目前台灣成年男性體重過重與肥胖者之盛行率已接近半數，代謝症候群也超過三分之一。如果未經有效的防治，這些數字預測未來健保費更進一步調漲的不可避免。

雖然吃是本能，但完全依「本能」攝食，並不健康！尤其當今的社會生活型態，身體活動量銳減，又面對充滿各種誘人食物的飲食環境。如果沒有適當的政策導引與介入改善，則未來健保費率調漲恐無窮無盡。過去數十年研究已證實健康飲食的介入，可防止三高、體重過度增加，並降低慢性疾病風險。世界癌症基金會指出，四十％的癌症可藉由適當的飲食和生活型態加以預防。

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相對於目前菸害防制的訊息和規定，充斥於國人的每日生活與環境，健康飲食的宣導幾乎是鳳毛麟角。何以故？前者有「菸害防制法」供依法行政，但「營養與健康飲食促進法」的立法卻拖延了三十多年，至今仍列於行政院待處理法案。無論朝野的立法委員們，大多數認同此案之立法，十幾年來已正式提案至少十三件草案版本，苦等行政院送出對案，才能正式進入立法程序。

目前影響全球最鉅的COVID-19傳染病大流行，肥胖是演變成重症甚至死亡的重要危險因子。其他健康飲食因子的保護性效應，也有研究報告。台灣在預防COVID-19的成效已成為世界典範。但保護國人營養與飲食健康的立法，仍落後於世界上許多國家！請行政院趕快啟動按鈕吧！

（作者為台灣營養基金會董事長，台大生化科技學系名譽／兼任教授）

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