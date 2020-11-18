自由廣場》建立長期關懷系統 杜絕校園憾事

◎ 范綱植

台大日前發生一週內連續多名學生自殘之憾事，台大校方隨後聲稱已成立學生專案保護小組，將提供緊急專案諮詢電話；於校內高風險熱點設置安心小棧，並將研擬精神科醫師長期協助等作為。然而試想，若此等連續自殘之事件在小學、國高中、軍警、監獄或企業組織發生，會有多少官員、董事長、行政人員要負起連帶責任，各方究責聲浪也會隨之而來，豈能如同管校長僅於校慶致詞時表示「台大生一個都不能少、一個也不會少！」即雲淡風輕地帶過？

其原因在於，大學本身事實上是個鬆散的組織，無法建立明確的課責機制；學生自由選課、來去自如，與社會只有一牆之隔，實在不可能透過建立學生之間相互監視的細胞組織，做為防範學生走上絕路的方法。另有許多社會輿論指向台大為全國最高學府，匯聚全台最優秀之學子，因為學生背負菁英包袱，面對社會環境的抗壓性不足，導致憾事頻生，此等說法恐怕只是問題的再描述，而非提出解方。

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要杜絕大學校園發生此等憾事，絕對不是短期的、冰冷的、「由上而下」（top-down）的政策規劃與宣示；而應試圖建立長期的、溫暖的、「由下而上」（bottom-up）的校園關懷系統。例如，大學不該是「有課才到的補習班」，而應盡可能規範大一新生強制住宿，讓新生熟悉大學校園的團體生活，當學生交到無話不說的知心好友，未來在感情或課業上碰到困難時，自然會形成家庭之外，另一個強而有力的支持系統；若為宗教型大學，校牧室等機構亦可扮演學生心靈療癒的空間。此外，大學的導師制度，應減少學校高層鞭長莫及的政令宣導，應以學院、科系等直接與學生接觸的教學單位為運作主體，甚至可嘗試建立大學導師與家長間的聯繫管道，始有可能防患於未然。

（作者任職於大學）

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