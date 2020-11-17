自由廣場》棄地下水不用 有問題

◎ 楊萬全

今年沒有颱風登陸，導致水資源不足，農委會實施農田停灌，部份縣市自來水減壓供應，筆者認為方法有待討論。

台灣位居季風區，年平均降雨量約二千五百毫米，即每年九百億噸。這些降雨透過堤堰、水庫等儲存方式，讓我們得以使用，但河水流動快，流速以公尺／每秒計，沒有落在水庫集水區的雨水，集中匯入河川，很快就流入海洋而無法被利用。而地面下的淺層自由地下水及深層受壓地下水流速慢，流速以公尺／每天計，可提供較長時間開發為地下水資源，若不鑿井開發地下水資源，儘管流速慢，也絕不會永久停留在地面下不流動，而是緩慢進入海洋變成鹹水。

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利用地下水流緩慢的特性，我們優先使用地面上堤堰、水庫等儲水，供應人們生活及農工商業發展所需，而在儲水不足時，充分開發地面下的水（包括自由水和受壓地下水）加以利用，做為地面水供應不足時的解方，才是較佳的做法。

目前苗栗縣開放抗旱井抽水灌溉，桃園市提倡節約用水。抗旱井若是淺井（小管井）可全面開放，而六寸以上之深井，就應該限制每日抽水在十小時以內，才可避免引起地盤下陷。節約用水也對，但無水時如何節約？桃園、中壢台地的地下水在抗旱時期可開發並加以利用，區內有地下水卻不開發運用，如同一個家財萬貫的富翁，卻為沒有現金可用而苦惱！

地下水開發後，在水循環過程中，尤其在濕潤年份都會緩慢補充，只要別年年超抽即可。總之，地面水資源不夠時，以地下水應急，是非常合理的。台灣有水稻田的地方，幾乎都有地下水，地下水再多，若不鑿井抽取利用，放任其在自然水循環過程中，注入海洋成為鹹水，實在是白白浪費。

全台地下水每年安全出水量約為一百五十億噸，相當於台灣水庫中，最大的曾文水庫有效容量的廿五倍，值此時期，棄地下水不用，卻令農田停灌，並花大筆經費來補助，做法實在有待商榷。

（作者為台灣師範大學地理學系名譽教授）

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