自由廣場》從口罩看老美的自由與同理心

◎ 吳岳樺

美國總統參選人拜登近日表示要推動科學防疫，希望能達成「全美戴口罩」的習慣，這項政策也再度成為美國熱門話題。然而已有十六州共和黨州長揚言抵制，認為戴不戴口罩是個人選擇，就算為了防疫，也不應強迫民眾戴上口罩。許多州長強調，戴口罩是個人選擇與自由，不是「法律義務」。看到部分美國人把自由無限上綱，正是疫情不斷惡化的主因。

關於自由的定義，十九世紀英國社會學家赫伯．史賓塞（Herbert Spencer）曾闡釋每個人都有自由去做任何事，只要他沒有侵犯任何人得到「平等的自由」。我們的教育則是告訴我們，自由就是「以不妨害他人自由」為基準。其實自由的定義並不是重點，要責備的是，你標榜自由的同時，卻把風險與危機轉嫁給別人這件事。這種簡單的行為準則不用高深學問，也無須查閱美國憲法，只需要小學生時學會的同理心就可理解。美國疫情都已經大失控了，還不想戴上口罩的人，明顯誤判自由的象徵，身為亞洲人可能很難理解部分歐美人的想法，但全球化當道，筆者建議他們用網路來看看亞洲國家的防疫情形。

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研究指出，這次新冠病毒和以往的病毒不同，病毒基因會欺騙我們的免疫系統，讓防護功能下降，加上病毒量高峰是在發病的前兩天，我們幾乎是在不自覺情況下被感染與傳染給他人。日本東京大學醫學院河岡教授用真正的新冠病毒與模特兒假人在密閉實驗室內做口罩防護力的實驗，研究結果指出，說話者有戴口罩時，相較沒戴口罩時之飛沫量，可減少到七成以下，另一個是在對方沒戴口罩的情況下，自己有戴外科口罩相較於沒戴口罩，約可降低吸入病毒量四十七％（布口罩只降十七％），連我們認為安全性極高的N95口罩，也只有降低約七十九％左右。研究綜合指出，即使雙方都戴口罩，也無法完全杜絕吸入病毒之風險。雖然研究是在密閉空間下實施，風險係數必然較高，然而研究結果已經提醒大家，口罩確實有防疫效果，但也不要過度依賴與誤信其絕對性。

美國是一個資訊取得非常方便的社會，希望老美在歌頌自由的同時，也應學習同理心看待病毒與同胞。

（作者是高雄餐旅大學應日系主任）

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