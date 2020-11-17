自由廣場》冷眼看川普

◎ 楊德源

三年多以來，川普執政下的美國政壇一片紊亂，政策找不到方向。但是，美利堅合眾國並未因此而分崩離析，驗證美國創建者在設計憲法時的智慧。然而，今年總統大選又再次考驗美國。

早在二○一六年總統大選之前，川普就曾指控選舉作弊，卻提不出任何證據。最後更直言，如果他沒有當選，就不承認選舉結果，此等言行也反映在他日後的政策上。美國是由移民建立的國家，川普卻一再羞辱移民，且因移民政策而關閉聯邦政府，七十萬聯邦政府員工因此短暫失業。他可能忘記自己及第一夫人的移民背景，用不人道的隔離政策來嚇阻移民，更是引發各界批評。

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為了蓋美墨邊界的高牆，川普不惜一切與國會抗爭，再次關閉聯邦政府，而且長達卅五天。期間卅八萬人失業，四十二萬人因此可能做白工，股市大跌。他還一度挪用寶貴的國防預算來築牆。但他忘了，這筆經費不是要墨西哥人出嗎？重點是，築高牆沒有效用，何苦浪費納稅人的血汗錢？川普也曾經多次揶揄亞利桑納州參議員麥肯，甚至在選前推特指出，賓拉丹還活著。參與此一行動的軍事人員，無不憤慨、同聲指責，不少共和黨員轉向支持拜登。

某次聯合國大會演說中，川普自吹自擂政績，引起各國代表的嘲笑。他猶不自覺，美國總統沒有辦法威脅或利誘這些聯合國代表，繼續發表違反聯合國成立宗旨的言論。對疫情的輕忽，不聽醫學界的建言，超過千萬人因此染疫，廿四萬多人的性命白白犧牲，全因為領導人的不作為。即使自己染病、白宮成為感染圈，依舊不改其行。至於種族歧視的言論，造成美國國內族裔分裂日益嚴重，川普似乎也未曾從中得到教訓。或許川普的政策確實有吸引人之處，但是對極權國家友善、詆毀友邦，絕非好事。

再者，自就任總統以來，謊言不斷，面對質疑的媒體，只會做假新聞的指控，完全提不出證據。到目前為止，川普的選舉訴訟，都被以證據不足駁回。

在疫情下，此次大選激發出超高投票率，證明選民終於了解選票的重要性。認真面對問題、解決社會歧異、調解族群紛爭，相信是所有美國人的期待。

不過，要讓世界刮目相看，還得有更積極的作為。去年十月美國背棄庫德族的舉動震驚全世界，並讓曾經鼎力協助美國的庫德族人受苦受難。信守承諾是維持世界和平的唯一方法。「言而有信、待人以誠」，才能讓美國再次偉大。

（作者是高雄科技大學金融系教授）

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