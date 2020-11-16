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自由廣場》世衛的政治媚俗

2020/11/16 05:30

◎ 彭銘得

米蘭昆德拉在生命中不可承受之輕中，對於媚俗（Kitsch）下了這樣的定義：排除無法接受的事物後，對生命存在的全盤認同。美好的世界總有噪音與雜質，像是上帝的大便。把上帝的大便這個概念劃掉，人們從此可以徹底頌揚擁抱這個世界。由於這個排除大便的世界是如此光輝溫暖，人們不禁在媚俗的世界裡流下感動的眼淚：太幸福了。少有人能抵禦這幸福的墮落。

昆德拉身為捷克作家，深刻描寫共產黨之本質。共產主義式的媚俗，最為經典地展現在革命的偉大進軍。在取消所有無法認可的雜音之後，不論台上的閱兵者與台下的遊行者，綻放一致的笑容。所有的不調和都消失了，個人的憂愁也消失了，所有人歡暢浸淫在大同世界中。

於是，世界衛生組織，走向博愛，走向幸福，走向正義，宛如偉大的進軍。而在這場由中國共產黨所主導的輝煌政治媚俗中，台灣則成為必須轉頭閉眼的異形，必須無視的阻礙，宛若上帝的大便。諷刺在於，正是世衛組織違背台灣存在的事實，無視台灣的警示，假裝武漢肺炎不存在，才導致了二○二○的全球防疫災難。從台灣成為關鍵字被網路屏蔽看來，世衛組織是打算保持政治媚俗，盲目進軍了！

（作者為英國University of London博士候選人）

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