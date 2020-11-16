自由廣場》香港街景〉又來一場大龍鳳

◎ 傑米

這幾天香港街頭頗為熱鬧，處處是建制派保皇黨的攤位和街站。路上標語林立，旗幟飄揚，老幼粉紅紛紛拉路過市民簽名。為甚麼簽名？奴才透過擴音器，宣傳「堅決支持熱烈擁護人大常委決定」︱︱原來上個禮拜北京當局宣佈即時取消香港立法會四位議員資格，哈哈，堂堂全國人大的決定，還得有香港人的「加持」才顯得馨香呢。

政府「不得超過四人聚集」的「限聚令」突然失靈。好明顯，所謂的「防止瘟疫蔓延限聚令」是有針對性的。只要你是批評政府、反對極權的示威遊行和抗議集會一律禁止，街頭一個人站立也不可以。而只要是中聯辦組織的活動，別說四人聚集，就是四十四百也無事。港人對此司空見慣，見怪不怪。

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筆者倒是百思不解：中共為何要在人大常委會做出「決定」後，再大打「民意牌」呢？如果中南海未宣佈決定，事前組織民眾敲鑼打鼓大造輿論也罷了，以虛假「民意」矇騙世人尚可理解，現在生米都煮成熟飯了，再來玩這招，老共圖的是甚麼？

想來想去，唯一說得通的理由，就是中共要在香港做一套大龍鳳（編按：香港俗語，騙人的戲碼），表演給全世界看。中共企圖透過香港人的「熱烈擁護、堅決支持」，表明他們開除四位立法會民主派議員的決定「深得民心」，香港「一國兩制，港人治港」得以繼續，「並未破產」。

很顯然的，中共的算盤打錯了，隨著十五位民主派議員集體總辭的舉動，給了極權政府狠狠一擊。畢竟，這十九位民主派議員才是真正的民意代表。

國際社會的民主國家，當然不會再上當受騙。當年「中英聯合聲明」，中方信誓旦旦的「莊嚴承諾」，可是白紙黑字在聯合國總部註冊的。現在再想靠演大戲來忽悠人家，莫非以為別人的智商低於自己？

最難以理喻的是，中國憲法寫明「全國人大是國家最高權力機關」，如今「最高權力機關」的「決定」，居然要一個地方城市的居民積極表態「支持」、「擁護」及「簽名」，你說搞笑不搞笑？

（作者為新界居民）

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