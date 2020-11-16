自由廣場》(青年時評) 是誰貼的頂大標籤？

◎ 黃紫寧

近日台大連續發生幾起自殺案，許多人開始討論所謂「頂大生」（通常指台清交政成）的困境，也有不少人開始呼籲，不要往頂大生身上貼「成功的標籤」，因為那些標籤是造成壓力的來源之一。

然而回顧前幾日的事，政大、華梵、世新、中國科大等七所大學擬推出的「文山聯盟」，才在校園討論版熱議，從許多留言不難看出，不少頂大生對於其他學校的鄙夷，甚至歧視。

請繼續往下閱讀...

而這樣的事情並非第一次發生。二○一六年新竹教育大學與清華大學合併之時， 也有許多清大學生嘲諷竹教大為「學店」，認為他們收割了清華的成果與學歷。

「成功」、「優秀」、「卓越」這些標籤，確實是造成壓力與痛苦的來由之一，然而經此回顧，這些標籤不也常是所謂頂大生們在鄙夷別人時的自信嗎？

或許這幾起悲劇可以檢討升學制度，可以檢討華人家庭文化。然而，除非真的捫心自問，是否心裡從來沒有以這個標籤沾沾自喜、覺得自己比其他學店高人一等，不然又何來無辜？

而在萬般皆下品，唯有讀書高的社會氛圍下，有多少焦慮、壓力是建立在：「我不想失去我被崇拜的地位」與「我不想成為被我歧視的人」。

事實上，私立學校也從來不乏自殺案件。但是我們都知道，如果私立大學五天死三個人，也只會上靈異討論版而已。媒體與社會大眾並不會花同樣篇幅去關注、討論「學店生」的生活煩惱或死活。

當雪崩發生時，沒有一片雪花是無辜的。所有因為學歷與期待而產生的痛苦，你我都有一份力，想要不被「成功」標籤所制約，其中一個前提是，停止去鄙夷其他的「失敗者」。

如果自己撕不下貼在別人身上的標籤，那要別人如何去撕下你身上的標籤？

（作者就讀文化大學中文系，新北市民）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法