自由廣場》幼兒園園長談母語、雙語

◎ 黃瑞齡

我是幼兒園園長，本年度幼兒園有幸通過教育部閩南語計畫，很感謝政府在母語推廣中的努力，也看見同業在此的用心。而因為政府的重視，幼兒園裡年輕的家長們，開始用尚欠流利的台語與孩子對話，阿公阿嬤更因為孫子孫女與他們用台語對話而感到高興、欣慰！很開心我們的母語受到政府的重視，每次研習時看見老師們不分老少，勤學羅馬拼音，心中滿滿的感動。

只是，教育部日前預告「幼兒教保及照顧服務實施準則」修正草案，研擬刪除幼兒園不得採全日、半日或分科的外語教學，改為不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學。準則修改後，意即未來雙語政策下的幼兒園可以以全日、半日或分科來進行美語教學？若如此，原先違法的全美、半美幼兒園不就因此得以就地合法？這樣的修法令人錯愕！

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針對幼兒園草案修正部分，請再三思。我們的母語，因著黨國時代的獨裁，陷入即將絕滅的困境；反觀香港人，從小孩到大人廣東話無一不是琅琅上口；我們的孩子們，當你跟他講原本屬於我們最自然的語言，他們卻用不屑的態度告訴你，為什麼要講這樣奇怪的話？身為幼兒園園長，碰到這樣的狀況，真的欲哭無淚！

筆者猜測修法可能是因為雙語政策的考量，而不是因為英語補教業類的龐大商機。只是，好不容易把父母從學英文重於學母語的迷思中慢慢拉回，又往回走了，這讓在其中努力的人，情何以堪！

雙語政策是好政策，但何妨讓幼兒園維持原樣呢？

（作者為新北市三芝芝柏準公共幼兒園園長）

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