自由廣場》誰說日韓不吃豬內臟？

◎ 洪昱睿

國內最近因為美國萊豬進口問題，從政界到民間，都討論與爭論地非常熱烈。由於萊劑對人類和豬的健康安全確有可能造成風險，筆者當然也認為若能不進口就不進口最好，或堅持零檢出；但既然政策都已確定了，我們只希望政府相關單位能標準從嚴、積極而全面地為民眾的食安把關。

但在這件事上，任何未經查證的錯假訊息傳遞與帶風向誤導等，都是不可取的。肉不能亂吃，話也不能亂講，再小的細節，都要謹慎為上。日前某報刊載一位醫師的投書「強推萊豬 無知又鴨霸」，文中稱蔡政府說「日韓飲食習慣與台灣相同，都已開放萊豬」，又問「日韓吃豬內臟嗎？吃絞肉做成的水餃、肉圓嗎？喝大骨湯嗎？萊豬開放後，這些豬肉料理要怎麼確保來源乾淨？」筆者不清楚該文作者所提的「蔡政府」是哪個單位的政府官員出面表示的，不過日韓飲食習慣雖然並非與台灣「相同」，但在某種程度上卻是「相近」的。

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若要問日韓民眾有沒有吃上述的豬肉製品等，除了肉圓沒有之外，其他每項可說都是有的。日本福岡鄉土料理有所謂「內臟鍋」（腸鍋），主要是放入牛腸或豬腸的；日本人也吃牛肝、豬肝，日本的「餃子」（台灣的「煎餃」）、「肉包」等用豬絞肉下去做的情形普遍；至於大骨湯，相信很多人都聽過「豚骨拉麵」吧？韓國甚至還有所謂「血腸湯」，「血腸」的主流做法是在豬腸內灌入豬血。從以上例子來看，日韓哪有不吃豬內臟？

要拿自己相對不是那麼熟悉的外國社會文化做質疑時，若能更嚴謹地考察一下還是比較好。不然Google一下也很多資料啊，所謂「國際觀」就是為此才需要培養的不是嗎？

（作者為外語工作者，臺中市民）

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