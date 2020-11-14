自由廣場》民進黨政府要上緊發條

◎ 方復權

本月九日媒體報導海軍司令部表示，美國海軍陸戰隊來台訓練我國陸戰隊，未料隔天美國國防部發言人薩波（John Supple）隨即透過美軍《星條旗報》發文，指該新聞報導「不準確」（inaccurate），「美國仍承諾我方的一個中國政策」（The United States remains committed to our One-China Policy）。原本看起來是小事一樁，不料卻嚴重到美國國防部出面澄清，相信蔡政府聽得懂老美的弦外之音。

在我國國防部低調以對的同時，隔日又發生行政院發言人丁怡銘在記者會上指台北市牛肉麵節冠軍店家使用「萊牛」的直播新聞，遭店家秀出檢驗證明並否認之後，丁怡銘改口致歉，並在第一時間用行政院統編下訂一百碗牛肉麵補償店家的損失。儘管行政院長蘇貞昌對丁怡銘極力護航，但對於總統蔡英文痛斥假新聞的態度而言，已經有民進黨立委出面呼籲，行政院應該趕快處理，該止血就要趕快止血。

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一週內國防部與行政院分別遭美國軍方以及國內牛肉麵業者打臉，毫無招架之力，宣稱最會溝通的民進黨政府應該顏面無光。荀子《勸學》中有這麼一句話：「肉腐出蟲，魚枯生蠹；怠慢忘身，禍災乃作。」看來蔡政府是時候要上緊發條了！

（作者業國際貿易，台中市民）

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