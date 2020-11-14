自由廣場》健保應實施部分負擔定率制

◎ 陳榮基

分級醫療制度，可能是節省資源浪費及改善大醫院過度擁擠比較有效的方法。健保規劃之初，本來就擬利用不同比率的「定率部分負擔」，希望可以鼓勵小病看厝邊親切的開業醫師或小醫院，大病才「轉診」到大醫院的設計。當時已協商到部分負擔在開業醫師五％，地區醫院十％，區域醫院廿％，醫學中心卅％。各級醫療機構都接受。

不幸啟動時被立法院改成地區醫院卅％，區域醫院四十％，醫學中心五十％。結果出爐，醫學中心跳腳，無法接受。因為部分負擔如果是五十％，病人會大量流失，醫學中心恐將無法撐得下去！衛生署不得已，不敢施行定率制，改用第二項的定額制，分別規定：「但不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔五十元，一百元及一五○元。」在當時，一五○元對大部分病人沒有困難，於是醫學中心門診量迅速由每日四千人暴增到八千人。

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定額制，無法收到節制浪費的效果，因為不論檢查及治療費用多少，病人只需負擔五十、一百或一五○元。因此，才會有病人一年做廿四次電腦斷層（CT）檢查的驚人浪費（而且每次檢查都正常）。如果使用定率制，假定一次CT是五千元，病人如要自付三十％，就是一五○○元。一年廿四次就要自付部分負擔三萬六千元！相信醫師應該容易說服病人：「CT檢查正常，不必再做了！」因為再做，要自付一五○○元！但依定額制，每次只花一五○元，很難說服病人不要再做。醫院如果以營利掛帥，就很容易接受病人的要求多做幾次，越貴的越好！因為醫院也可增加收入。

現在要把健保法中部分負擔改回原始設計在開業醫師五％，地區醫院十％，區域醫院廿％，醫學中心卅％，各級醫院（尤其是醫學中心）才能接受，不會跳腳反對。然後，由衛福部長依法宣布部分負擔改採定率制。才可改正目前醫病雙方「合作」浪費健保資源的行為，使健保可以比較健全的運作！

我國健保制度讓全民可以得到全世界都欣羨的醫療保護，雖然壓榨了提供服務的醫療機構與從業人員，但還是值得大家努力減少浪費，共同維護，使它能永續經營！

（作者在健保法立法時擔任台大醫院副院長，台北市民）

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