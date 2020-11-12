社論》「帝國大反擊」

美中貿易戰一放難收，北京越來越感到被卡脖子，習近平坦承「中國雖是製造大國，但關鍵核心技術受制於人」。於是，「創新」成了五中全會的關鍵字，「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」，「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，「創新是民族進步的靈魂」，「抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來」。問題在於，「創新」不是土法煉鋼，不是大幹一場便成。最諷刺的是，一黨專政恰好是「創新」的緊身衣。

據「自由亞洲電台」報導，中國記者從二○一九年底起，需通過以習近平發言為主的「學習強國」考試，才能取得新聞記者證，到今年十月底為止，有二十萬五千名記者通過，取得記者證。現代媒體的記者，以滿足閱聽者知的權利為天職，而且有第四權的特殊公共地位。但到了二十一世紀，中國媒體還在為黨服務，採訪、報導、評論甚至照片，絕不容許牴觸政治紅線。這樣的大環境，如何「創新」？另據「紐約時報」報導，武漢曾是疫情代名詞，現卻變成中國歌頌的對象，以虛構的方式講述武漢醫生、建築工人的故事，這是中共當局宣傳行動的一部分，目的是將武漢乃至中國定位為卓越治理的全球象徵。拒絕國際專家至武漢調查疫情，公民記者、吹哨人被消音，政治宣傳取代科學精神，還要高談「創新」，有點像掛羊頭賣狗肉。

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一黨專政之下，中共權力集團高壓箝制人民的自由，對國力最大的傷害在於，尖端人才的聰明才智必須講政治，專業碰到政治就得轉彎，所以思想、知識、科學、技術的底層結構不紮實。所謂的「改革開放經濟學」，搞了四十年被川普政府揭底，原來就是「竊盜經濟學」，頻遭質疑竊取他國智慧財產的「千人計畫」便是其中的重點工程。為什麼要竊盜？因為自己沒有，更可怕的是，因為自己無法創造，智慧財產不是政治正確的產物，一黨專政本質上是「反智主義」的。這是一種兩難情境，鼓勵真正的「創新」，難免會動搖政治律令，而為了確保政治正確，「創新」往往淪為犧牲品。

竊盜經濟學，自詡彎道超車，乍看很高明，別人花了兩百年，我只需四十年就超英趕美。究其實，則是短多長空。第一，如果受害者發現了，偷雞摸狗便無以為繼，美中科技戰便是活生生的例子，「關鍵核心技術受制於人」，華為、中興斷鏈，土法大煉芯談何容易。第二，竊盜經濟學，就像病毒寄生在動物體，如果想反客為主，把動物體消滅了，病毒也將死亡。習近平想挑戰美國霸權，一旦如他所願將美國壓下去，使其科技創新活力萎縮，竊盜經濟學也就到達頂點了，因為沒有更先進的核心技術可以偷了，於是，中國的國力也必然往下滑，走上帝國自噬的惡性循環。

中國的一黨專政，改革開放原來是一種救贖，讓自己有機會打開封閉，釋放十四億中國人的創造活力。可惜，這種可能性到了習近平幾乎完全破滅，改革開放名存實亡，數位極權主義大行其道。中國的再文革化，思想、知識、科學、技術更沒有發展空間，所謂的科技創新自力更生無非是閉門造車。其後果，可以預期尖端人才紛紛出走，「香港國安法」也是同樣地為淵驅魚。從而，在中國最需要尖端人才的時候，政治歪風卻把他們吹往別國，一如納粹德國把尖端人才送給美國，造就二戰期間及其後美國國力大爆發。「中國製造二○二五」、「中國標準二○三五」，科技產業超越世界各國之夢，數位集權主義大概是心有餘而力不足吧。

有一段未經證實的馬雲演講，不論如何它的立論道破了中國的弱點：「互聯網（網路）和智能手機（智慧型手機），都不是我們發明的，而芯片（晶片）我們還落後（美國）二十年」，「真正底層的運算和邏輯、底層的科學和科技，我們還遠遠落後於人」，「中國有許多APP創新，比如抖音、美團、餓了嗎、拼多多，但這都只是應用，最後還是需要運算能力，也就是芯片，沒有基礎科學與科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人」。清醒看到「不如人」的，應該大有人在。而中國之「不如人」，也恐怕不僅於此。就此而言，習近平及其幕僚，自信遠超過能力，又對帝國缺乏想像，注定無法完成中華民族的偉大復興。反倒是鄧小平的「不稱霸」，確診到中國的膏肓之病，偏偏習近平一副逞兇鬥狠，搞到美國跨黨「帝國大反擊」，好戲也許還在美國大選後頭。

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