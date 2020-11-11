自由廣場》看看立陶宛 想想台灣

◎ 沈建德

立陶宛新政府三黨聯合執政，簽署協定「將捍衛世界各地自由奮鬥者，包括白俄羅斯與台灣。」可是台灣有多少人知道，立陶宛是如何掙脫蘇聯獨立的？

一九三九年立陶宛等三小國被德蘇瓜分，但蘇聯謊稱是為了俄援公投自願加入聯邦，為了自由、民主，屢被蘇聯大屠殺。一九八八年八月廿三日，立陶宛找到被瓜分的證據，將它公佈引爆獨立運動。這次蘇聯有自知之明不敢鎮壓。之後國會大選獨派贏得過半席次，一九九○年三月十一日由國會宣佈獨立及正名為立陶宛共和國，十個月後才公投，確認立陶宛獨立。

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宣佈獨立後，原先不支持立陶宛獨立的美國（這與目前美國不支持台獨公投相同）觀察兩週，眼見蘇聯無言反駁，老布希總統才自動宣佈支持。

立陶宛本可利用蘇聯憲法獨立，但他們拒絕。蘇聯憲法第八十條不但承認「共和國有權與外國建立外交關係、簽署國際協約、互派大使及領事、參加各種國際活動」，第七十二條也承認「共和國有權自由脫離蘇聯」。因為他們知道，立陶宛既然不是蘇聯的一部分，要獨立就自己獨立，為什麼要根據蘇聯憲法獨立。而這也正是立陶宛聰明之處，對照台灣人還存著在中華民國體制內獨立的幻想，還在計畫修憲。

現在看來，對照立陶宛給台灣的啟示，中華民國以開羅宣言竊據台灣，一如蘇聯藉口立陶宛為錢加入蘇聯而竊據立陶宛。立陶宛拆穿蘇聯藉口獨立了，中華民國的藉口也被拆穿了，民進黨國會也過半，台灣沒理由不能獨立，只怕民進黨不向中華民國討回被竊據的台灣。

（作者是留美企管博士）

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