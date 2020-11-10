社論》闡發台灣的歷史榮光

二○二○年，農曆庚子年，武漢肺炎全球肆虐，美國大選高潮迭起。在台灣，人們在關切世局多變之際，也從長遠的眼光回顧歷史。台南正籌備歡慶建城四百年，台北有設市百年的「世紀旅程」紀念，高雄也為改制更名一百年展開「高雄一百」活動。讓人們認識台灣歷史，緬懷前人的打拚，策勵未來，這些活動值得稱許。

台南建城四百年，是一六二四年荷蘭人在大員（今安平）興建城堡，以奧倫治（Orange）為名，後改為熱蘭遮（Zeelandia），是台灣最早的要塞建築，也是當時統治和外貿總樞紐。後來，鄭成功也以此堡為駐居之所；如今的安平古堡，歷史上又有王城、安平城、台灣城等名稱。台南市以建城四百年為名，展開考古、建設、藝文、民俗等活動，配合爭取國內外會展、慶典，要把城市形象與台灣的國家品牌，一起呈現在國際舞台，展望下一個四百年。

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台北設市百年，是台灣總督府一九二○年實施「台灣市制」，以台北市為台北州的州治。同時設市的還有台中、台南；高雄、基隆四年後才建市。由於總督府在台北，因此有類似東京之於日本帝國的「帝督」，台北也有「島都」稱號。戰後台灣市制規劃，大致延續這一格局至今。

至於高雄，原住民馬卡道族稱「takau」，為「竹林」之意，後來的漢人取其音為「打狗」。一九二○年的日本時代，改以京都右京的高雄為名，發音相近，以漢字行，兼有「高躍雄飛」之意。今年的「高雄一百」，有「城市歷史」、「港灣之都」、「展望高雄」三大主軸，官民一起來，活動包括「讓我們寫自己的歷史、說自己的故事」，期盼找回光榮歷史，展望高雄下一個百年盛世。

台灣戰後受外來政權統治，對福爾摩沙的歷史和鄉土文化多所壓制，導致許多人對這塊土地的豐富自然人文資產認知有限。如今民主時代，經由上述活動，體認前人在斯土的篳路藍縷，理解邁向現代化過程，為往後長遠發展奠基，意義重大。

從上述三大城市的發展，可看出重要意義。首先，原住民、荷蘭、中國、日本，都是台灣歷史與文化的一部分。這些組成元素有大有小，主導期有長有短；外加留下紅毛城的西班牙、傳教士帶來的歐洲、戰後流行的美國等元素，構成了台灣多元、豐富而具特色的歷史與文化。

其次，台灣的開發建設，由南而北。台灣原是南島語族的祖居地，早年以卓越的航海技術對外貿易、移民。十七世紀的大航海時代，荷蘭人先在南台灣建立地盤，傳入書寫文字、基督教等西方文明，歷經鄭成功到清代，台南是文化古都、全台首學，文化教育開發最早，人文薈萃。直到十九世紀下半葉之後，台北才逐漸後來居上。

台灣的政治人物常以眼光短淺遭批評，如今幾位市長以百年為單位，回顧城市榮光，如能劍及履及，長期著眼，做出實事，是當前所需要的。事實上，現今高雄市區的棋盤式、放射狀道路系統，台北的「都市之肺」大安森林公園，都是日本時代所規劃；一九三○年代的高雄都市計畫以三十年為期，台北市都市計畫規劃了十七座大型都會公園。台北柯文哲市長當初曾倡言台北五十年建設計畫，也有改造願景，但至今說多做少。

從歷史人文的回顧，重新認識台灣，可做的事不只城市建設。以時間為序，明年是蔣渭水等創「台灣文化協會」一百年，林獻堂發起台灣設置議會請願之始，也是鄭成功從鹿耳門攻進台灣三百六十週年。舉辦相關活動，闡揚前人啟蒙、爭民權、經略台灣的事蹟，足可激發現今社會。同樣地，許多國民小學近年有百年校慶，可追溯一八九八年起各地陸續創設公學校，為台灣普及國民教育之開端，也是邁向民智大開與現代化的里程碑。

藝術在這一方面也大可發揮，電影導演魏德聖的「台灣三部曲」就是最新嘗試。電影分別以西拉雅獵人、漢人海盜、荷蘭傳教士各一為主人翁，講述十七世紀大航海時代三個族群、三種文化的互動。拍片要重現台江內海，打造「豐盛之城」，以主題園區讓熱蘭遮城、普羅民遮城（赤崁樓）、大灣市鎮、赤崁聚落、海盜村和西拉雅部落一一呈現。他強調，台灣要的不是迪士尼樂園，而是代表土地的回憶。

英國哲學家培根名言：「歷史使人明智。」了解這塊土地上人們的奮鬥歷史過去，台灣社會將更有信心迎向充滿挑戰的未來。

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