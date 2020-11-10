自由廣場》基地台之台美命運不同

◎ 林基興

今年八月十四日，陳椒華立委在立法院會議室召開記者會，要求拆遷台東海端鄉霧鹿基地台，因其致癌。

民眾罹癌，讓人心疼。但需釐清病因，而非隨便歸罪。例如，陳立委說，當地電磁波劑量九千微瓦。但應是每平方公尺的微瓦數。其次，她沒提安全規範，無從比較九千微瓦是否超標？當地測量值從一千多到九千多微瓦均有，即使挑最高值，也只是規範「每平方公分毫瓦數」的萬分之九，這麼低的劑量怎可能致癌？

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陳立委不知，光是一種電磁波，比手機基地台的電磁波強約五十萬倍，而我們每個人均生活在光之中，也不怕光，更不要求搬遷光源。

第三，陳立委說「基地台電磁波為2B可能致癌物」。實情是，二○一一年五月，世界衛生組織的下屬單位「國際癌症研究署」宣佈基地台電磁波為2B可能致癌物，但同年六月世界衛生組織即發佈第一九三號文件，聲明電磁波無害。她只是斷章取義地不提世衛的澄清。世衛沒明確否定其下屬，因在科學上不可能證明無害（不致癌），頂多只能說，至今尚無致癌證明，用一九三號文件平息恐慌，已是科學上所能做到的最「明確」了。

本月三日，筆者應邀到霧鹿說明，世界衛生組織樓頂也設基地台；英美德日等先進國均支持基地台；遷遠基地台只是使得電磁波劑量更大、訊號更差或甚至沒有。海端鄉胡鄉長提到，民眾發生車禍也怪罪基地台。

基地台可成民眾的守護者，隨時傳遞求救訊息。例如，二○一六年二月六日，台南永康大地震，維冠大樓倒塌，瓦礫下兩姊妹以手機求救。意外地，今年十月二十八日，台南歸仁發生長榮大學外籍女學生遭勒殺案，為何她沒以手機求救？因手機具備緊急救援功能，例如有些手機連按三次電源鍵，就會自動發送求救文字錄音、位置。

美國基地台受到政府保護，因聯邦通訊委員會的法規是，不可以傷身等藉口排斥基地台。但國卻人肆意拆台；唉，台美基地台命不同！

（作者為大學教授）

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