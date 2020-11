◎ 蔡政憲

長榮大學馬來西亞籍女學生遇害事件,台南市長黃偉哲糾結於該路段「只有兩盞燈不亮」時,隔壁的非六都嘉義市,早早在前市長涂醒哲任內,即安裝LED燈,嘉義市更成為全國第一個全面裝設LED路燈的城市,而且涂市長不是向廠商買燈具,而是買「照明」,他要求廠商在嘉義市亮十年,就用三億元包三萬盞的LED燈。只要燈不亮了,要求最慢一天之內要換。LED燈更發揮「助攻」作用,使嘉義市竊盜率下降。不僅道路安全,治安也更有保障。

在組織永續成功管理的範疇裡,管理大師Peter Drucker所言:「Do the right thing(最對的事情)、Do the thing right(把事情做好)」,確實值得縣市首長深思。光就嘉義市來說,比起很會上媒體,卻無令人印象深刻政績的「回鍋市長」黃敏惠,以及用滷肉飯、虱目魚大打宣傳,當觀光大使可能更稱職的黃偉哲,身為嘉義市民的筆者,每當見到「全市亮起來」的嘉義市,就很懷念用心做事的涂市長。

(作者為營造業勞工,嘉義市民)

