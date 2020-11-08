◎ 王國論

一個市長，如果幹到整天只能像三姑六婆在街頭罵街，這與十嘴九尻川的痞棍大概已不相上下，除了嘴砲及放屁外，已別無能耐。

上任之初，將號稱的幾大弊案，看成唐吉訶德眼中的大風車，無厘頭的砍殺一番，這個世紀大笑話，至今他沒給答案，是懸案。

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但這個「姑婆市長」不怕懸案、弊案多，市府中的嘍囉劈腿討客兄，自家宅邸火燒厝……他老兄老神在在，只要被記者堵麥，他就立露姑婆本色，尋縫插針、加油添醋、挑撥是非一番，反正針線油醋是他的日常。

但百姓市民回頭檢視他的市政，還真白占了茅坑，拉不出個啥東西；而吃碗內看碗外，幾度南北雙塔，固然磨破了屁股皮，百姓卻完全不跟起風。目空一切，自誇高智商，卻不懂捲起袖來做事的道理。

他的從政，似是一個偶然，是被拱被利用，並成為踢過河的卒子；現在，也許心有不甘，或是市長位子坐久了，自我膨脹，過河卒子反而倒轉頭，想來操這盤棋。

布衣不是不可為卿相，過河的卒子要霸住對岸將相的寶座，總要立足了戰功，以層層的政績做堆疊，至於嘴砲上的市長，恐無濟於事。這德性只配跟「細矸議員」叫罵，over my dead body又如何？這續任的任期，亦沒幾個光景可虛耗，如果再做不出政績，空辜負了當年市民的厚望，白色力量白幹一場，良嘆！

但，至少別再耍臭嘴砲，汙染了台北的政治天空吧！

（作者為律師，高雄市民）

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