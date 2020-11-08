自由廣場》他什麼都不會的馬習會

◎ 姚中原

媒體報導，中國國台辦六日於北京舉辦「兩岸領導人歷史性會晤五週年座談會」，這是中國官方首度以紀念「馬習會」名義舉辦，兩岸共計六十人與會，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍及多名國台辦主管出席並發表談話。除此之外，馬英九基金會亦在七日舉辦「馬習會五週年研討會」，由前總統馬英九進行專題演講，並邀請專家學者探討馬習會的意義。

平心而論，上述由中共當局所舉辦的會議具有對台統戰的政治企圖，不足為奇，相信多數國人都能明辨清楚。但由馬前總統所特別主辦的研討會，除了只看到馬英九想凸顯自己的歷史地位，沽名釣譽之外，完全看不出當年的「馬習會」對台灣人民有任何意義或實質貢獻。

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因為長久以來，台海兩岸的最大問題，就在雙方軍事的長期對峙；尤其中共「以武促統」的國家戰略及軍事野心，一直是台灣安全的最大威脅。二○一五年的「馬習會」，如果馬前總統有心為台灣人民的生命安全著想，就應大膽建議並努力促成中國國家主席習近平釋出善意，例如公開承諾「放棄武力犯台」，或願意無條件「撤除對台飛彈」，如此的「馬習會」才會有其兩岸歷史的重大意義。

然而，五年前馬英九不但未把握「馬習會」戰略時機，反而在習近平說飛彈部署並不是針對台灣時，也未強力反駁，實在是對不起全體國人。

何況除了軍事威脅外，中共打壓台灣的外交亦從不手軟，都說明了「馬習會」只是國共領導人的作秀舞台，對兩岸安全與和平發展，完全沒有助益。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

就一面小小的名牌？

◎ 林尚文

據中華亞太菁英交流協會民調，「國民黨迄今仍然主張接受『九二共識』，就能換取兩岸永久和平，你是否認同這種說法？」有六十五‧六％受訪者「不認同」，僅廿八‧八％「認同」。

引人注意的是，對照去年一月九日兩岸政策協會民調，五十五‧七％認為兩岸之間沒有「九二共識」，六十八‧五％認為「一中原則」沒有中華民國存在的空間，八十．九％民眾不贊成「一國兩制」，我們可以明顯看出，蘇起承認捏造的「九二共識」已經沒有市場，不再能蠱惑台灣民心。令人不禁疑惑，國民黨政媒一而再、再而三的撒謊，甚至被習近平公開打臉之後，仍然「癡戀」九二共識可以帶來和平，到底是一種「要騙就騙到底」的粗魯愚昧？還是「想不出新論述」的思想匱乏？難道國民黨上下都沒看到、或者假裝忘記香港活生生的教訓？

也許，都有吧！

因此，那一場汪洋沒有現身的「兩岸領導人歷史性會晤五週年座談會」，除了與會者名牌之外，會場內沒有張掛出任何會議名稱，連做做樣子都意興闌珊的中共統戰，卻被台灣Ma the bumbler興高采烈的張燈結綵一番，倒也真的是證實bumbler這一字，還用得真好！

（作者為國考生，新北市民）

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