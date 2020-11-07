自由廣場》警政績效，保官或保民？

◎ 林裕順

長榮女大生擄人命案，嫌犯前案因警察績效考量「被消失」，以致未能防患未然。其間，市長、行政院長、總統多次道歉，在在凸顯警察績效制度不改，再多司改規劃亦屬枉然。

去年，日本整年刑案數七十五萬件（不含交通業務過失者），破獲約廿九萬餘件，整體破案率僅卅九．三％。其中，重大犯罪如殺人、放火、強盜、強制性交等，大約四千七百件，破獲四千二百件，破案率八十九％。至於較常發生於人民生活周遭的竊盜、詐欺、侵占罪等，大約五十五萬八千件，破獲約十八萬一千件，破案率卅二．四％。日本近十年全般刑案破案率徘徊在三成多，惟相較先前十餘年總停留在二成多，已有明顯進步。同時，日本對於重大、暴力犯罪設有「被害保護官」，以單一窗口、即時對應服務被害人及其家屬，提供彼等驚恐或慌亂中所需資訊、協助以及生活支援。

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相對地，我國警政署資料顯示，去年同期全般刑案總數約廿六萬八千件，破獲達廿五萬八千件，破案率九十六．四一％；暴力犯罪八五九件，破獲數八九八件，破案率一○四．五四％；竊盜案件約四萬二千件，破獲約四萬件，破案率九十五．五九％。

綜觀台灣近十年全般刑案，犯罪數總是「年年下降」，破案率則是「節節高升」，不受社會、景氣就業等變動影響，以致近五年暴力犯罪破案率，甚至高過一百％。然而，比較台、日警察績效數字，不禁令人好奇：台灣警局沒「上下其手」的，請出聲一下？不難想像類似日本「低」破案率若如實呈現，台灣警政首長勢必成為朝野攻防的「相罵本」，也是政黨惡鬥的「替死鬼」！

日本警政依據偵防統計資料，大致描繪殺人等重大犯罪者特徵，包括九成無業、單獨犯案、八成攜帶犯罪工具、六成為初犯、動機多出於癡、怨、恨，三成案件好發於晚上八點至凌晨二點，現場於戶外者以道路上最多，若使用交通工具多以自用車為主。對照長榮女大生的擄人命案，犯案情節與日本警政統計的剖繪「若合符節」。亦即，警政績效統計的運用，保官、保民，兩國大不同！

警察辦案無視被害人暗夜哭泣，不能苦民所苦與被害人同在，警政統計未能反映偵辦實態遮遮掩掩，若痼疾不改，警察專業尊嚴、工作價值何在？

（作者為中央警察大學刑事系教授）

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