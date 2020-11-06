社論》慎防台海情勢變化

美國進入選戰高峰， 共機高頻次侵入我西南空域。（資料畫面，國防部提供）

美國總統大選雖已結束投票，但仍餘波盪漾而未塵埃落定。民主黨候選人拜登取得領先，川普總統陣營質疑搖擺州出現選舉爭議，擬訴求法律戰，總統選戰恐將進入延長賽。距離明年一月下任總統正式就職還有兩個多月，美國政局充滿變數，也升高了全球不確定因素。在台海情勢方面，蔡政府必須提高部署，防範中國趁機挑釁。

蔡英文總統上週六召開國安高層會議，針對美國總統大選及中國共產黨五中全會等可能的發展，進行沙盤推演。據指出，會議開了兩個半小時，會後總統府對外強調，「面對全新情勢與可能的挑戰」，政府「有信心、也有能力應對各種不同的狀況」，蔡總統並做出五大裁示以安定民心。顯示政府部門對外部情勢已然有所判斷，並且擬定因應腹案。

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外交部長吳釗燮三日在立法院也說明，外交部有做非常多的評估，其中一種評估認為美國大選後恐陷入一段比較長的不確定因素，「中國在這段期間可能有不當的想法，利用軍事來威脅台灣。」從美國選後發展，確實如前述所研判，走向這風險較高的劇本。當美國共和黨、民主黨兩大陣營多聚焦在國內的政情演變時，對頻在台海生事的北京來說，不啻增加其戰狼出擊的誘因。

事實上，從今年初中國將武漢肺炎病毒輸往全球，北京利用各國全力對抗疫情而較無暇他顧之際，趁機加大對外動作。包括以大外宣攻勢，稱中國為疫情做出巨大犧牲，「世界應該感謝中國」。然後再透過防疫外交提供醫療物資，試圖翻轉遭美國壓制的國際環境。在軍事上，則加大對南海的圖謀；在台海情勢方面，正逐步升高在海域、空域的侵擾。

而當近月美國進入選戰的高峰，共機高頻次地出現在台海空域。國防部統計，解放軍自十月廿五日到現在，連續十二天派軍機襲擾我國防空識別區西南角。一月迄今高達二百七十九架次共機侵擾我西南防空識別區，二日更出現六架戰鬥機。國防部長嚴德發四日在立法院研判說，中國將南海島礁「軍事化」後，將為劃設「南海防空識別區」鋪陳。南海防空識別區邊線，就是共機活動的台灣西南空域。中國這段期間的軍事活動，同時鎖定了台海及南海兩海域。隨著美國政局進入混沌，北京將更具意圖持續進逼，挑戰美國的印太防線。

剛結束的中共五中全會，會後公報大篇幅談及安全與國防，提出全面加強「練兵備戰」、「確保二○二七年實現建軍百年奮鬥目標」。面對北京不再掩飾的軍事意圖，美軍在這段期間與盟國進行多個聯合軍演，展開對中國的威嚇，以確保周邊海域安全。另方面，美國政府也在這兩星期內，三度通知對台軍售，包括具有反擊能力的增程距外陸攻飛彈、陸軍戰術飛彈系統，大幅提高我方「不對稱作戰」的能量。

然而，美方提供更多防衛性武器，正好透露台海環境處於升高及失衡的態勢；同時，也說明台灣自己必須承擔起更大的自我防衛角色。尤其最近中國頻以製造「灰色地帶衝突」手法測試我方底線，正是考驗政府的應處能耐。解放軍跨出島鏈是步步蠶食，習近平剛當上中國領導人不久，即在二○一三年片面劃定「東海防空識別區」，時任美國副總統拜登還特地赴中，盼以其與習的交情平息問題，但中國並未讓步。如今在台海及南海，中國同樣迅速擴張，台灣須加快腳步與包括美國等其他印太國家戰略合作，防範台海成為解放軍的突破口。

再者，中國除了文攻武嚇外，對台灣內部的滲透也從未停歇。上週六國安高層會議，總統要求警政及海巡部門加強戒備，警政署並通令各警察機關即日起至十四日成立第三級聯合指揮所。情資顯示來自對岸的人與資金在台有不尋常的活動，近期來自中國的假訊息也有增多之勢，政府因而強化台灣內部的安全作為。事實上，北京對台若有任何進一步動作，必然同步策動在台的內應勢力，政府機關、軍事基地及基礎設施等，都會成為潛在破壞目標。「無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」民眾強固心防，政府加強部署，才能真正嚇阻敵人的任何犯意。

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