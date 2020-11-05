新聞線上》馬扁兩位前總統

馬英九和陳水扁這兩位前總統卸任後，不甘寂寞，經常發言批評時政。有評論家激於義憤的說，兩個前總統，一個搞外患，一個搞內亂，「禍國殃民」。（資料照）

記者陳杉榮

馬英九和陳水扁這兩位前總統卸任後，不甘寂寞，經常發言批評時政，修理現任總統，「超級大國民」有如網紅，爭曝光度，搶點閱率，由於兩人早已不是各該所屬政黨的「資產」，而是「負債」，有評論家激於義憤的說，兩個前總統，一個搞外患，一個搞內亂，「禍國殃民」。

陳水扁貪腐官司纏身，曾經的「台灣之子」光環倉皇落幕，雖然他拚命寫臉書，也組織了政治團體「一邊一國連線」，但都不成氣候，無法在政壇發揮影響力。反倒是他的官司，初期屢屢成為國民黨的「提款機」，後期則是蔡英文和民進黨的「絆馬索」，不過，負面效用逐次遞減。

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馬英九和陳水扁大不相同，陳水扁羈困於貪腐官司，並無國家認同問題，頂多是給民進黨添亂。馬英九「化獨漸統」，一心追求台灣被統一於中國的統一，危害國家至鉅。他卸任後，從中華民國總統轉身變成中國共產黨虛幻民族主義大旗的應聲蟲，從「不統、不獨、不武」改成「不排除統一」。近期他說，「首戰即終戰，美軍不會來」，其傷害國民意志的惡劣行徑，幾近於叛國。

新加坡「馬習會」即將五週年，這又是北京操弄局面，馬英九貢獻祖國「一顯身手」的機會。北京以「學術研討會 」名義操辦座談會，由全國政協主席汪洋出面，預期重彈「一個中國九二共識」的老調，馬英九則隔海唱和，降階成為汪洋政治協商「和諧」的對象。

馬英九必然利用「馬習會」五週年，重溫他和習近平見面的舊夢，自然也會大敲一個中國的邊鼓，為「中華民國被統一的中國統一」作出貢獻。習近平去年一月已經公開撕下馬英九和蘇起編造沒有共識的「九二共識」的假面具，習大大說得很清楚，九二共識，就是「一國兩制」下的一個中國。馬英九為了向習大大交心輸誠，一定會在中國民族主義底下，繼續推銷「九二共識」，中共也會善用馬英九最後的剩餘價值。

美國剛改選總統，一人一票，這個民主大國堅守的民主制度，是對抗共產獨裁的堡壘。美國的前總統卡特、柯林頓、布希、歐巴馬，他們卸任後謹守分寸，不會對現任總統比手畫腳，更不可能為俄羅斯、中國說項，意圖消滅美利堅合眾國。奉勸馬扁兩位前總統，請你們兩人節制一點。

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