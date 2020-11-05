自由廣場》（金恒煒專欄）淪為在野，國民黨狠押拜登！

美國不愧為世界第一大國，平平是大選，任何國家無論內閣改選或總統大選都不會成為全球賣點。美國總統爭霸則不然，不僅全世界矚目，甚至牽動無關的他國人民神經。中國剛剛開完「五中全會」，雖然懷有取美國而代之的動能與野望，依然沒有人鳥，最多盯著看會不會把「主席終身制」放入憲法而已。

美國總統有那麼神嗎？有「影子中情局」之稱的「戰略預測」，其創立者喬治．弗列德曼（George Friedman）十幾年前就給美國總統的地位下過註腳，他認為「美國總統就算再笨、文化水準就算再墮落，光憑美國在國際體系重中之重的實力，就可以保證美國持續掌握決定性的地位。」甚至斷言：「優良的領導人，對美國而言，沒那麼重要。」

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川普連任對台灣固然重要，但拜登勝出也沒有關鍵性的影響。重點是，台灣與美國已形成利害依存、密邇不可分的深層結構。台灣固然依賴美國，難道美國就不依賴台灣？美國當年與中國建交，還要訂定〈台灣關係法〉保台；注意，這是國內法不是國際法。中國「非」和平崛起，引發民主國家陣線的疑懼，台灣的地緣政治位置更舉足輕重，再加上光輝的民主與尖端的公衛成就，何況現在遇到美中冷戰，美國豈能不視福爾摩沙為拱壁。至於到底台灣需要美國多些？還是美國需要台灣多些？政治不是數學，不能計算。現實情況是，美國保第一島鏈非台灣不可，台灣對抗中國，也需要美國當後盾。

藍營夢碎「一中」之後，就大肆抨擊蔡政府「親美」，最神一句話出自黨主席江啟臣之口。蔡政府召開國安會後，江啟臣表示，台灣與他國的關係，應秉持適當的等距。所謂「他國」就是中國。至於親美，兩蔣政權親不親？不要說兩蔣了，二○一七年四月六日，川普與習近平在美國佛羅里達州的海湖莊園會面，習近平公開表示：「有一千個理由搞好中美關係」；這形同是「抱美國大腿」的宣告！所以陳總統在任時秘書長邱義仁也不避諱說：「不抱美國大腿行嗎？」

至於國民黨抨擊蔡政府押寶川普，有無影是一回事，事實上國民黨押了拜登；押拜登就押拜登，沒有什麼可非議的。問題是，國民黨押拜登，卻是阿Ｑ式的精神勝利法。國民黨上上下下都寄望白宮易手，藉此挫折蔡政府聯手川普抗中的銳氣，難怪立院黨團總召林為洲表態，號稱支持拜登；一旦川普落選，國民黨團就會提出撤銷美豬進口的行政命令公決案。老實說就算拜登贏了，也救不了國民黨。等而下之最不入流的是一位前中壢市長，他接受中媒採訪嗆聲說，若川普連任失敗，中國一定會狠狠教訓民進黨！奇怪了，拜登怎麼憑空消失了？

根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）Brad Lendon一針見血的看法：面對中國的軍事崛起，無論是連任的川普或入主白宮的拜登，在支持台灣上沒有多少退縮的空間。是的，這就是美國外交政策的大趨勢。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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