自由廣場》從女大生命案看學校輔導工作

◎ 鄭正博

由於大馬籍女大生命案成為這兩天媒體報導的大事，尤其主要歸責對象偏向警方與校方的安全及學務單位，幾乎沒有人提到輔導工作者的角色，由於筆者算是台灣校園輔導工作的早期工作者，因此特別注意到，如今究竟還有沒有人關心輔導工作存在的這個問題。畢竟政府每年編制那麼多人員與經費，能不要求一定的效益嗎？

五十年前，我初入輔導界，當時從老師到學生，沒有多少人認識什麼是輔導工作，因此我必須在辦公大樓門口掛牌，歡迎同學進來晤談；此外，也隨時爭取在升旗台上亮相，以便讓學生看到我的長相，不是當時橫眉豎眼的師長形象。當然同時也會順便宣講輔導工作的項目或內容等。如我這般開疆闢土的工作，本來期待輔導工作能逐漸開花結果，一切都能顯露出該有的效益。可惜，從這次的命案裡，卻讓我懷疑，輔導工作真的有進展嗎？人員與設施等確實有進步，但功能呢？

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個人之所以有此感嘆，是因為命案發生之前，已經有位陳姓女學生也在同一地點，遭嫌犯以同一手法強擄未遂。我猜測，陳女返回後一定極為驚嚇，如果學校輔導工作的宣導足夠，她應該會向學校的安全或學務中心通報，理論上，也應該會到輔導中心求助；最起碼好友或學生社團應該也會有消息，然後一起避開同樣的危險。但理想的情況似乎沒有發生，以致會有後續的不幸消息。

本來我在猜想，如今網路發達，要傳達輔導理念應該比當年方便許多，推廣上應該比過去更有成效才對，可是陳女似乎沒有預期的反應，至少沒有想到輔導室的功能。當然輔導工作不是一針見效，所以也不能期待真能依照我的推論，只是適度懷疑，如果輔導功能可適度發揮，照理應該會有更合理且更理想的發展才對。畢竟事情也不是只有校安或學務單位可以處理，總希望如果輔導工作做得好，大學生社團也健全，而陳女也善用各項功能，相信整起事件今天會有截然不同的發展才對。可是如今似乎只有警界大調動，或路燈設置才算維護校安工作，這些到底只是表面工作呢？或確實是根本解決之道？

我因為抱持事情總會逐漸進步的想法，才做如此推想，反過來看，當然也知道可能是「愛之深，責之切」。畢竟時代應該是要進步的，但怎知成效沒有那麼合乎期待呢？此次女大生遭遇不幸，如果還是只停留在責怪警方、政界等，那就讓人失望了。

（作者是雄中前輔導主任）

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