自由廣場》不判死改判鞭刑，可以嗎？

◎ 孫榮富

馬來西亞女留學生遭性侵殺害案件，不僅震驚全台，也重創台灣國際形象，該凶嫌實在讓人神共憤！蔡英文總統除了道歉，針對台南市長的詭辯、員警吃案、校方後知後覺等提出相關事後懲處之外，如何做才不再有下一個無辜受害者，是針對死刑的反思，也是核心問題：「不判死改判鞭刑」，可以嗎？

事實上，過去幾十年間，台灣社會就已發生許多殘忍的犯罪案件，司法判決卻經常與人民期待有所背離，社會也因此付出許多代價。遠的不說，就近年發生的「小燈泡被殘殺案件」來看，凶手由於精神問題而逃過死劫，也因此有了要從源頭的心理衛生開始，並建立良好的社會安全制度，再到最後犯罪預防及矯治的社會呼籲。

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然而，自從台灣加入「人權兩公約」後，縱然台灣社會有七成民意不贊成廢死，但死刑已經形同虛設，甚至也鮮少執行死刑，以致監獄人滿為患，蔡英文政府實在應該趁此馬來西亞女留學生遭性侵殺害案件，好好思考並認知到「社會安全網」對於犯人或潛在犯罪者的劣根性，是起不了任何處罰成效與嚇阻效果。

倘若，台灣社會與司法界已經「實質廢死」，那麼或許可以考慮加入「鞭刑」的身體刑，而且從惡性重大的罪刑中開始施行，以達到真正的嚇阻方法及作用。

而且，經過這次馬來西亞女留學生遭性侵殺害案件，最諷刺的是：「台灣最美的風景不再是人！」針對十足犯罪劣根性的犯人、嫌犯或潛在罪犯，提出「鞭刑」的嚇阻方法，雖不一定能解決犯罪問題，但卻肯定可以降低犯罪問題發生。

綜言之，建立一套完善的「社會安全網」，是一個相當龐大、長期的社會工程，但卻已經是一個世界潮流。倘若，蔡政府那麼肯定認為「殺人償命」不僅是個落後、落伍的觀念，也違背了世界主潮流。試問蔡政府：針對這些罪大惡極的凶手或死刑犯，「不判死改判鞭刑」總該可以吧？

（作者現為資深國會幕僚）

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