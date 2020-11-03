社論》發生重大社會案件之後

馬來西亞籍女大學生在台南歸仁被擄遇害棄屍，震撼各界。蔡英文總統及高官為此道歉，失職的警方和校方主管遭到查處，各方紛紛檢討相關缺失，尋求亡羊補牢之計。這一社會重大事件，暴露治安死角，凸顯校方和警方未落實通報程序，也不利台灣安全與友善的國際形象，必須徹底檢討，確實「補破網」，不能新聞風頭一過，就船過水無痕，讓問題繼續存而不解。

本案最受議論的，在事件現場的台鐵高架橋下便道路燈長久毀壞，暗黑不明的地點讓嫌犯一再犯案。更糟糕的是，一個月前已有同校陳姓女生在同一地點，遭嫌犯以同一手法企圖強擄未遂，事後向校方及警方備案，卻被以當事女生遭惡作劇，而未成案通報。

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警方的處理最受批評，因其受理報案程序明顯有缺失，事後所發的新聞稿也沒實話實說。命案發生之初，歸仁警方宣稱，陳姓女生未到派出所報案，警方也沒接到學校通報。後經改口，指曾派員勘查現場，但報案人無法明確指認案件事證，以致沒能開立三聯單，完成報案程序。同時，警方雖曾調閱現場涉案疑似車號，卻未進一步偵處；後來只以惡作劇視之，並未向上陳報。因而，警方作為消極，乃至於遭指「吃案」、「匿報」，間接導致嫌犯心存僥倖，半年來三次埋伏同一地點，伺機出手，犯下大案。

警方未按標準作業程序行事於先，事後又未據實以報，凸顯的是官僚心態，只求表面無事，無以實事求是，防患未然。同樣地，現場雖不在校園之內，但學校方面對攸關學生安全的事件，只接電話做紀錄，沒做通報等後續處理，也顯示「校安中心」形同虛設。最諷刺的，案發現場路燈損壞，卻長期未修，路人視為畏途，暗黑之地招來犯罪；而其一旦出事，即一夕燈火通明。該校學生有云︰用人命照亮的路，真的很悲哀。其間暴露官僚「不見棺材不流淚」的心態，存在「不出事就沒事」的怠惰，最令人痛心。

重大案件常由一連串失誤造成，本案亦然。尤其受害女生來自大馬，不但事涉外僑，損及台灣多年打造的友善、安全國際形象，也為大馬學子前來就學的良好紀錄抹上污點。六十多年來，以華人為主的大馬學生來台灣就讀大學，瞭解台灣，回國之後為大馬國社會棟樑。這是台灣軟實力的輸出，也有助實質增進兩國關係，實為我國長年進行的「南向」工作，近年每年仍有兩千多大馬學子前來。本案因宣於國際而廣受矚目，但學校安全原係教育機構的基本責任，應讓我們更關注且加強學生和校園安全工作的落實。

由於本案事涉重大，凶嫌手段兇殘，無可避免地引發關於死刑的主張和議論。受害家屬認為凶嫌應處絞刑，這是出自家人的極度悲痛之情，也有國情不同的因素。同樣地，也有人主張，一命還一命，以凶嫌犯案手法惡劣，不判死刑無以還亡者公道，兼以慰藉其家人，並嚇阻重大罪行。還有人呼籲，像本案凶嫌這種性侵的重大犯罪行為，應以閹割或鞭刑伺候。

本案在偵辦階段，談不上定案定罪，況且那也是司法機關的權責。不過，出現上述這些議論主張，不僅因本案廣受矚目，也因近年我國雖未正式廢除死刑，但在國際潮流及壓力之下，實務上對判處死刑與執行死刑都頗為遲疑；前年桃園殺母剁頭案和去年嘉義鐵路警察遭刺案，都曾因凶嫌為精神相關疾病患者，被判無罪。有人因此說，台灣「安全到殺人犯也會很安全」，語帶諷刺，卻道出現實。

台南歸仁女大學生受害案，凶嫌也傳出有戀物癖，從偷女性內衣褲變成性侵殺人犯，社會上不少人關切未來本案也可能以精神相關疾病為由，獲輕判或無罪開釋。這既如實反映了社會現狀與關切，也凸顯在死刑判決與執行轉趨保守之際，對罪犯精神疾病的認定，相關醫療評估，強制就醫的法律補足，都須有整體性配合。這些社會安全補破網的工作，實務上都應建立或補強，不失衡的司法才足以安定社會。

另外，本案發生在南台灣，報導顯示，當地的路口監視器、警方監視器線上調閱、基層警察事雜人力不足等問題，長年未獲改善。具體言之，警察人力及資源、配備，也有明顯南北失衡的現象。如今發生重大案件，也是應一併檢討改正的起點。

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