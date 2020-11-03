自由廣場》捷運站洗手間的一堂課

◎ 賴其萬

前幾天剛走進捷運站的男性洗手間，就聽到一位氣急敗壞的女性清潔人員發飆，「你看，怎麼有這種人，小便故意撒得滿地，讓我們打掃的人真是做不下去！」正不知該如何回應時，一位洗完手正要走出洗手間的文質彬彬的老人，慢條斯理地笑著對她說，「妳們女人沒有攝護腺，蹲著尿尿，根本不知道男人站著撒尿，要對準小便池會有多大困難。尤其上了年紀的男人，攝護腺大起來，十之八九都會有問題的，怎麼能怪我們故意亂撒尿呢？」

這突然使我想起，英年早逝的精神科李宇宙醫師曾在一次醫學人文的講習會，建議年輕醫學生與醫生要多讀以老人為對象的文章，以增加對老年病人的了解。他提起一部小說，描述一對老夫妻經常吵架，因為丈夫小便時常撒到馬桶外，而老太太這把年紀，還要跪下來擦廁所地板。李醫師說，如果你們讀到老先生面對老太太對其故意、不體貼的指控感到委屈、憤怒，你們就有機會了解老年病人的無奈。許多認為易如反掌的「小事」，對老年的病人來說可能很困難，唯有透過文學家細膩的觀察與生動的文筆，才能使年輕醫療人員了解老年的病人。而這也正是我們在醫學教育中，一直希望加強醫學生的同理心，尤其在碰到病人或家屬不合理反應時，能「將心比心」，才能了解問題而能心平氣和地照顧病人。

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親自見證到一位溫文儒雅的老先生，以幽默口吻化解尷尬局面，使得暴怒失態的清潔人員頓時轉而羞慚道歉，在捷運站的洗手間上了這一堂非常精彩的修身課，同時也領悟到這種同理心的培養，不僅要對醫學生或醫生單方面教育，應該是全台灣社會從上到下都需加強的「教養」。如果大家都能反躬自問︰「對方為什麼會這樣想、這樣做呢？」「如果是我在他的位子，我會這樣想、這樣做嗎？」台灣社會一定可以更祥和。

（作者是醫師）

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