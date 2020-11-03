自由廣場》班有過動兒......

◎ 李芳遠

筆者在國中任教多年，帶過不少類型的特教生，有重度弱視的視障生、輕度智障、ADHD（過動兒）、選擇性緘默症，其中最讓老師頭痛的就是過動兒，因為班上的過動兒常因為不受控的行為，影響教學和班級秩序。

多年前帶過的那位過動兒，小學時曾在美術課時，將所有顏料擠到塑膠袋裡，然後往吊扇拋，整個教室瞬間被炸得五顏六色，好不繽紛，國小導師時不時就要該生家長轉學，在國一的班親會，該生家長紅著眼眶轉述給我聽，所以我常把這名學生帶在身邊，想盡各種方法矯正他的行為，雖然不可能導正到和普通生一樣守規矩，但我從來不會對該生母親說出要該生轉學，儘管如此，但國中三年，我真的是心力交瘁。

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日前，新聞報導某小二男童有過動傾向，午休經常打擾同學，遭班導師處罰到陽台午睡，且疑似放話「不自己到陽台午休，就處罰不能下課」，時間達一年多，家屬訴請國賠及登報道歉、班導賠償，最後高等法院審理認定校方有明顯疏失，必須國賠，改判准許校方國賠林童卅一萬餘元。

外界可能會一面倒的認為導師處置不當，造成學生身心發展受損，歡迎各位來體驗班有過動兒的一日班級導師，相信你絕對會有所改觀。我並非認同這位導師的處置正確，但班導面對全班廿幾位學生及家長們，當班上出現一位不受控的過動兒，你有多少時間跟耐心去慢慢導正其偏差行為，導師必須顧全大局，那些教育理論所提的了解與接納、正向鼓勵、忽略法則與增強原理、體諒與包容、紓解過剩精力等，說來簡單，但執行起來哪有那麼容易。

行政端的支援、家長端的配合、學生的理解、導師強大的抗壓性，缺一不可，正如同當年我把那位過動的學生順利帶畢業，一切似乎是如此理所當然，這本來就是老師的工作，但如果運氣差，發生意外或班上其他學生串聯轉學抵制，責任就大多會落在班導身上，因為班上出現過動兒，老師不要單打獨鬥，務必尋求各種協助與支援，不然學生還沒出事，自己就先倒了。

（作者從事教職）

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