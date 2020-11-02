自由廣場》從許勝雄談財產申報

◎ 杜紫宸

公共政策經常可以有多面道理，甚難取捨，但又必須取捨。先不談美中台關係、以核養綠、多元成家、內需外銷孰重孰輕這些大議題，就從近日發生的一件「小事」談起。執政黨為了留住許勝雄，真除海基會董事長，並由法務部做了解釋︰民間代表董事，可以不必做財產申報。

不知道這事詳情的朋友，可能會誤以為這是一樁「弊案」，其實不然。許董事長為人溫和仔細玲瓏，與兩岸政界高層均有多年良好關係，於此兩岸關係日趨緊張的今日，是極少數綠藍紅白黃均可接受的海基會董事長人選。

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可是我們的「公務人員財產申報法」自立法以來，不斷被擴充解釋，現在不僅公捐的財團法人董事如工研院，就連只要有政府參與捐助的所有財團法人董事長，都需要每年向監察院「申報財產並允許民眾公開查閱」。

不要說隱私了，我們的財產申報制度，連家中骨董字畫、配偶的珠寶首飾、個人所有投資細節，都要鉅細靡遺的申報，甚至連三十年前開戶、早就廢棄不用且遺忘的銀行存摺，即便餘額只有五百元，都必須列入申報。

這種「陽光法案」是會照出皮膚癌的。

所以，曾幾何時，我們民間的菁英，早已沒有人願意出任任何與政府有瓜葛的公共團體，擔任協助經營治理的工作。高手在民間，試問沒了傑出高手菁英協助的國家治理，真的是人民之福嗎？

防弊大於興利的思維，可以休矣！

（作者曾任工研院知識經濟與競爭力研究中心主任，現為中華大學講座教授）

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