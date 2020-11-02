自由廣場》設離岸風場漁業聯絡員

◎ 吳斐竣

離岸風電開發商沃旭日前發佈新聞表示，歷經建造與營運的六年期間，研究並未發現英國東岸的Westermost Rough離岸風場對於龍蝦與螃蟹有顯著的負面影響，當地甲殼類仍維持健康。

離岸風場與漁場仍否共用海域空間，除了受到漁具、漁法的影響，雙方從開發初期階段就持續聯絡溝通更是關鍵。捕撈甲殼類的漁法是漁船航行特定地點後，將籠具投入海中，等待龍蝦或螃蟹入網，再將籠具收回。籠具在海中基本上靜置不動，與基樁不衝突。相對地，台灣西岸最主要的漁法是使用刺網捕捉洄游性魚類，刺網投入海中後隨潮水流動，一張刺網的長度至少兩公里，加上水流速快，難以避免纏繞基樁。此時若離岸風場與主要漁場重疊，便會導致漁民失去漁場、失去收入。七、八月間，雲林離岸風場漁民激烈抗爭，便是這個原因。

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至於離岸風電業者與漁民之間的聯絡溝通，英國的制度更是值得台灣借鏡。由政府機構、業者與漁民團體共同組成的「漁業與離岸風力溝通協調組織」（Fisheries Liaison with Offshore Wind and Wet Renewables Group, FLOWW），於二○一四年發佈指引，建議開發商提出漁業聯絡計畫，其核心是由公司直接僱用一名漁業聯絡員（Fishing Liaison Officer），並至少找到一位能代表當地漁業社群的產業代表，兩者直接溝通、傳遞訊息與處理爭議。

Westermost Rough離岸風場的當地漁民，自主成立了霍爾德尼斯漁業集團（Holderness Fishing Industry Group），不僅有了漁業產業代表可以直接跟業者的漁業聯絡員對接，更找到外部的學界資源協助進行研究。但台灣特有的區漁會掌握部分開發同意權，因此壟斷了業者與漁民的直接溝通。然而，就《漁會法》立法宗旨，漁會實為接受政府委託、進行漁業管理的第一線執行機關；漁會無法真的「代表」漁民。再以雲林離岸風場為例，區漁會與業者以不透明方式達成補償金協議後，對於不同意補償條件的漁民便置之不理，沒有其他解決衝突的仲裁機制。

漁業聯絡員制度也已被沃旭援引使用在美國離岸風場的開發過程。建立符合台灣特性的離岸風場漁業聯絡員機制，減緩離岸風場對漁業的可能影響，是第三階段區塊開發必須補上的一塊拼圖。

（作者為台灣海洋大學海洋事務與資源管理碩士）

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