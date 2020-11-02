自由廣場》土開探戈 政商搞慘公務員

◎ 王瑞興

日前台東美麗灣渡假村仲裁出爐，縣府以六．二九億元買回，全民買單，無人擔責，也無究責，至於建築物是否拆除，仍持續爭議，但美麗灣不會是最後一個開發完成後「無效」的案例。

民國九十年內政部將面積規模十公頃以下土地開發，授權地方政府核准時（目前擴大授權為三十公頃），已注定今日必然出現問題。因為，土地開發四大要件︰興辦事業計畫、環境影響評估、水土保持及開發許可審議核准權，全部集中於地方政府。基於促進地方發展，只要縣市長決策確定，各項審查容易流於形式，甚至曲意配合。雖然，中央仍有監督與開發許可協審之權，但因地方高度自治，成效有限。

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筆者曾主管土地變更，某次調查站來辦公室找我做筆錄，最後調查員留下一句話︰「此開發案關係人均是白道」。我毫不意外，因自民國八十三年擔任地政主管，處理過不少大案，最難的一關，即是政商沆瀣一氣。

例如，凍省前一年，某地方政府擬將三十公頃海埔地開發為住宅，本應擬具開發計畫報經內政部審議，以及通過環境影響評估，地方知其不可為，極盡曲解法令，透過層層的關說及施壓，強度史無前例，筆者撐過數不清的退稿與責罵。改隸內政部後，壓力仍如影隨形，甚至動員地方出身的監委約詢，慶幸得到當時黃主文部長支持，那段二年多的時間，是公務生涯最痛心疾首的日子，心力交瘁後轉人事行政職。該案最終當然無法通過開發許可，也是調查員所指的白道主導案。

其實，民國七十六年解除黨禁報禁後，政府施政受到廣泛監督，但許多人仍無法覺悟，不論地方或中央，政商關係交錯複雜。試想一個SOGO經營權爭奪戰，李恆隆只有撒出幾千萬，便足以讓多位立委陷入官司，遑論土地開發能夠點石成金，關涉重大利益，地方首長抬出冠冕堂皇的理由，自然無往不利。

個人親歷經驗，只是冰山一角，而在前省府及中央任職尚且如此煎熬，地方公務員壓力可想而知。美麗灣因受到環團關注，浮現問題，但，誰會是下一個，請拭目以待。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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