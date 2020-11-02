自由廣場》「歷任總統檔案館」的前瞻性

◎ 雲程

就在美國為產生新總統而紛擾之際，台灣卻為如何安置舊總統萌生茶壺風暴。

日前國史館就機關預算解凍與立委有一場交鋒。關切體制的國史館認為，應同時處理戰後「歷任總統」檔案與文物；懷抱傳統台派期望的立委認為，李總統終結威權，開啟台灣民主，有特殊歷史地位，應給予特別待遇。

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此議題牽涉多層次糾結，最終逼得大家要直視自己意識的角落不可。

首先，文物與檔案是同，還是不同？陳儀深館長文章中略有說明，既然我們有了《總統副總統文物管理條例》，擴充此法使之包含檔案，成為《總統檔案及文物管理條例》即可。

其次，政府檔案館（或圖書館）與民間紀念館，不能互扯後腿。但要如何合作？雙方除須以史為念外，還要考慮將來的政治效應。議題逐漸來到深水區…。

三、鑑於不同族群有迥異的歷史經驗，在討論是否廢止中正紀念堂時，若為獨尊李總統而貶抑其他，無異於重複過往的威權政治。

四、檔案館應設置首都台北。但台北有哪塊地，適合將歷任總統行儀攤在國人眼前？轉型中正紀念堂作為「歷任總統檔案館」，顯然是個前瞻選項。

經李登輝文物與檔案、「歷任總統」文物與檔案、檔案館地點、中正紀念堂轉型等一連串思考後，我們終會觸碰：要如何評價戰後台灣歷任總統，並賦予其正向連結台灣的重大抉擇。

這是大哉問！以建國為志的台灣派，在朗朗上口「中華民國來台灣↓中華民國在台灣↓中華民國台灣」之餘，卻疏忽這些口號代表中華民國已在一九四九年潰散滅亡，一群人到台灣又以原招牌新生，輾轉至今未曾中斷。

部份台灣派認為，蔣所代表的事物一無是處；但處在全球共產擴張時代，蔣所領導的幾次台海戰役獲勝，確保七十年「反共保台」主軸。共同寫下戰後台灣史的「在台中國人」與台灣人，在一九七九年都成為〈台灣關係法〉的「台灣住民」。

不承認這些事實，雖然心頭一快，政治上卻會出大亂！我們只會以新的霸道替換舊的威權。李登輝家屬同意安葬李總統於五指山，在蔡總統頒予褒揚令後，郝家人也回報「現在都應該放下了」，他們共同示範了新的可能。

戰後台灣，不是從九○年代才忽然蹦出，兩蔣時代絕不可能任憑空白。作為有識者與有權者，其義務是如何正向解決問題，而非繼續倡議問題。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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