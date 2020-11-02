自由共和國》江雅綺／尋找下一個台積電

不管美國下一任總統是誰，值此美中競爭的大環境下，台灣政府小心翼翼的維持發展空間，成為中美科技戰的贏家。超過一兆的台商資金回流台灣、台積電成為各國爭相拉攏的護國神山。（路透檔案照）

江雅綺／北科大智慧科技法律政策研究中心主任

美國總統大選投票進入關鍵倒數，全球的焦點目光都集中在川普和拜登身上，連帶地，美中關係的惡化與衝突，這大半年來兩岸關係動盪，台灣飽受中國機艦頻繁地跨越海峽中線挑釁威嚇，倒也掙得了些許國際媒體的矚目。但，光是「被矚目」，這還不夠！接下來，我們來講一個可以讓台灣人得到重要啟示的故事。

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說起來，台灣與中國的戰場其實不在台灣海峽，而是在華盛頓，就像中東戰場不在中東，也是在華盛頓。為了讓華盛頓成為以色列最堅實的後盾，以色列全力經營美國關係，透過利益把兩國綁在一起，從「利益共同體」再進一步形成「生命共同體」。

猶太人是怎麼做到的？他們是怎麼樣影響美國總統選舉？讓我們來看看歐巴馬時代的白宮幕僚長拉姆．伊曼紐爾（Rahm Emanuel）的故事。

拉姆．伊曼紐爾父親是以色列移民，他的家族與以色列的建國淵源頗深，叔叔甚至死於一九三三年以阿在耶路撒冷的衝突，伊曼紐爾一出生就擁有美國和以色列雙重國籍，但他在十八歲時就放棄了以色列國籍。令人想不到的是，雖然沒有以色列國籍，一九九一年波斯灣戰爭，伊曼紐爾竟然冒著生命危險，用以色列國防軍的民事志願者身分擔任軍隊義工，在以色列北部戰場第一線的基地修理軍車。

提到伊曼紐爾，大家記憶最深的應該是，二○○八年民主黨候選人歐巴馬當選後，發布的第一個官員人事任命，就是由拉姆．伊曼紐爾出任白宮幕僚長。在歐巴馬之前，伊曼紐爾則是一九九二年柯林頓競選總統時的募款大將，利用猶太人社團的關係，他在猶太裔美國人中募集到高達七千二百萬美元的競選經費，奠定了柯林頓當選的基礎，柯林頓就曾說過：「我見到伊曼紐爾的第一印象就是，他會幫我們獲勝，結果他真的做到了。我懷疑，沒有他我們可能無法獲勝。」

伊曼紐爾後來離開柯林頓政府到民間擔任投資銀行的高級主管，繼續擴展他在金融圈內的人脈，再回到政壇時，他已經是國會的一員，而且憑藉著豐富的競選經驗，推動民主黨重新奪回眾議院多數黨的地位。兩年的白宮幕僚長生涯沒有讓伊曼紐爾停下在政壇的腳步，二○一○年請辭後，他投入芝加哥市長的選舉，勝選成為芝加哥第一位猶太人市長。

看清楚了嗎？人脈、錢脈和選票，一層又一層的環環相扣，這就是拉姆．伊曼紐爾這位猶太人左右美國總統選舉的秘法。台灣人，學起來，好嗎？

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