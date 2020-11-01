自由廣場》梁嫌儘速伏法 警察失職該辦

◎ 王坤楠

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生，遭變態狼梁育誌性侵滅口棄屍，鍾女生前還誇讚台灣是一個安全的國家才來台灣念書，行政院長蘇貞昌表示：台灣是一個友善而進步的國家，卻發生這樣的治安事件，嚴重傷害國家形象。蔡英文總統更在上週六上午向鍾姓女大學生家屬，以及馬來西亞人民表達至深的歉意。台灣發生此一涉外重大治安事件，實在非常丟臉！

其實，據媒體報導，早在九月三十日就已經有一位陳姓女同學被梁嫌意圖性侵，而向大潭派出所報案，竟然被警方認為是「惡作劇」，後來雖查出梁嫌車號，但無進一步偵查、處置作為。今天事態嚴重了，不知當初接受陳姓女同學報案的員警、大潭派出所所長、歸仁警分局分局長，甚至台南市警局長，是否要演一齣官官相護的八點檔呢？鍾女父母即將從馬來西亞飛來台灣，治安單位如何面對？警政署長陳家欽應對那些員警、所長、分局長記過降職調職處分！

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像這種罪證確鑿的刑案，凶手也承認了，台南檢察署、法院應儘速將之判處死刑，立刻槍斃！不要再拖拖拉拉搞什麼精神鑑定、有教化的可能而免除「死刑」，或判個幾年由納稅人請他吃免費的三餐！明明一個這麼簡單的故意、蓄意性侵滅口棄屍刑案，也要搞一審、二審、上訴、高等法院、最高法院、發回更審…等等的騙人把戲，花上一兩年才結案嗎？

（作者為新北市補教英文老師）

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