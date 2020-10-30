自由廣場》這部憲法拼裝車 該換了

◎ 陳茂雄

美國大選及台灣將輸入美國萊豬變成新聞焦點，沖淡了修憲的議題。台灣目前的體制大家都不滿意，為了爭取選票，各政黨都向選民表示積極推動修憲，只是大家心裡有數，修憲不可能過關，如降低公民年齡等議題就算各政黨都認同，可以在立法院過關，也通不過公民複決，因為公民複決門檻是公民的一半，將近一千萬票。公民投票的門檻是公民的四分之一都很難過關，怎麼可能達到公民的一半？

台灣人不喜歡《中華民國憲法》，事實上它也不適用於台灣，然而不可否認的，它經過精心設計，只因為不適用於台灣，才引起修憲，只是其過程過於草率，因而一再修改，短短幾年，就修改了七次，若不是二○○五年第七次修憲，出現超高的修憲門檻，不可能再修憲，否則可能會出現幾十次修憲。

請繼續往下閱讀...

台灣的修憲太過於草率，被批評「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，事實上是「頭痛醫腳」，因而用錯了藥。例如原來《中華民國憲法》第一百七十四條是規範修憲的條款，其第一項是國民大會修憲，前幾次修憲都用該項來修。第二項為立法院修憲，「由立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，擬定憲法修正案，提請國民大會複決。此項憲法修正案，應於國民大會開會前半年公告之。」這一項則沒有用過。

二○○五年第七次修憲時，由於廢掉國民大會，所以《中華民國憲法》第一百七十四條第一項的國民大會修憲條款就不能用，因而將第二項立法院修憲條款變成《中華民國憲法增修條文》第十二條的修憲條款，只是將原來「國民大會複決」改成「公民複決」，原來二分之一國代的門檻，也改成公民的二分之一，真的是「頭痛醫腳」。

《中華民國憲法》立法院修憲的「國民大會複決」及《中華民國憲法增修條文》立法院修憲的「公民複決」，門檻都訂在二分之一。要知道國民大會到中央政府開會是有錢拿的，又有豐富的物資享受，所以出席率會很高，通過複決沒困難。可是公民複決投票率要超出四分之一都有困難，怎麼可能通過公民複決？

《中華民國憲法增修條文》的修憲門檻太高，不可能修憲，況且該「增修條文」屬「頭痛醫腳」的拼裝車，已不適用，要解決台灣的憲政問題應該制憲。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法