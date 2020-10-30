自由廣場》（青年時評）該禁什麼言論？

◎ 張經偉

中天新聞多年以來爭議甚多，常見主要可分為兩者：一為中天散播不實的「假新聞」，二來中天彷彿成為配合中國統戰台灣的「大外宣」。其實筆者以為，若純然只有前者，尚不必甚至不該禁絕之，後者才是致命問題所在。

有時候，真假消息或許不是那麼絕對，它更可能是相對的。當初阿波羅任務如火如荼進行時，倫敦依然有些社團公然主張地球是平的。如此還不夠「假消息」嗎？但為何這些社團沒有被公權力取締？在他們沒有揚言要炸掉ＮＡＳＡ、刺殺阿姆斯壯之前，其地平論並不會造成公共危險。當然阿姆斯壯的一小步，也會使他們的客群退後一大步，但這是市場而不是政府。科學精神當如是也：允許提出假說，方更能追求真相。如果地圓論不容許挑戰自己的聲音存在，也許今天人們對地球的想像，仍是托勒密理論中那般完美正圓形，而無法發現：她更接近於橢圓。

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因此，不會造成公眾危害的「假消息」，其實應是言論自由可以容納的範圍。今天我說「韓國男團BTS防彈少年真是太優秀了」，此話是對是錯？其粉其黑，回答想必有天壤之別。然而不論答對答錯，都不會威脅社會大眾的安危，頂多威脅到其中一方的心情。

偏偏曾經有好幾個月，中天新聞連日放送盡是「韓國瑜真是太優秀了」，這就不是一個青菜蘿蔔各有所好的問題，更不是一個地圓地平的真理拉鋸，而是敵國對我方的資訊戰！韓國瑜何許人也？一個在其被罷免前夕，會受到紅色官媒隔海助聲的政治人物。紅色中國又何許國也？一個每天以台灣為目標軍演的敵國！自由是以不侵害他人的自由為原則，一個敵國明顯相中的人，每天對之歌功頌德，無異於歡迎敵國入侵。屆時，看不看中天的人，都可能被不長眼的子彈飛彈所擊，其言論自由以至於人身自由，就這麼被徹底侵奪。如此的「言論自由」安能被保障？

關中天與否，是眼下的爭議，背後更深遠的思考，即為：言論自由的國家，該禁什麼言論？不是某些人會聽之刺耳的批判性言論，甚至不是現有科學觀點看來不實之言論，而是會侵害別人言論自由的言論。

（作者為清華大學歷史碩士、現正進修教育學程）

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