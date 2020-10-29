自由廣場》芭樂、釋迦、木瓜在澎湖

◎ 孫清義

每個人聽到澎湖，就想到冬季強勁帶鹽水湮之季風，果樹難以生長，甚至冬季的蔬菜、瓜果必須躲在石牆下（俗稱菜宅）始能生長。卻未想到銀合歡有四米高，為何長年屹立不亡，甚至將全縣的耕地淹沒。察其原因，係銀合歡於夏季開花、秋季結籽，雖於冬季被季風吹落葉子，嫩枝枯萎主幹卻未死，而於春天又開枝散葉，夏、秋開花、結籽，致能年復一年屹立不亡。

而台灣栽種果樹皆已矮化，高不過二公尺，何不嘗試找些夏天開花、結果、秋天收穫，又具經濟價值的果樹試種看看。這是筆者於一○七年四月在白沙鄉中屯村，只裝噴水設施於自然環境下不設防風設施，試種檸檬、愛文芒果、大目釋迦、帝王芭樂、玉荷包、文旦柚、油甘及台農二號木瓜等八種果樹的動機。且自同年七月退休後，每星期從高雄乘坐飛機到澎湖當三至四天農夫。二年來已發現芭樂、釋迦、木瓜等三項果樹過冬只是落葉、新枝枯萎卻未死亡，且於春天又開枝散葉，五月開花、八至十月即有收穫，證明澎湖縣仍然可以栽種具經濟價值的果樹。

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尤其因境內土壤含豐富礦物質（鉀、鈣、鎂），芭樂果實特別甜、脆又不硬，木瓜色澤鮮紅、肉質鬆軟，又有特殊的鹽味，且與釋迦的甜度都很高。甚至夏、秋季收穫，又有其他縣市因多風雨產量減少，市場量少價高之優勢。到拍賣市場拍賣，絕對能以菊島特殊土壤與氣候孕育，加上友善耕作的特色，賣到更高價位而站有一席之地。

從銀合歡的啟示，筆者已找到前述三項生育力旺盛、符合澎湖縣氣候與產期，及富經濟價值之果樹，可發展成為該縣另一種耕作模式。且已有媒體前來中屯友善果園參訪，欲將澎湖縣秋、冬季作物產銷概況入菜，作為秋、冬旅遊誘因，以提高入境旅遊人數，經筆者解說後興致更濃。

故若政府能予以重視、支持與鼓勵，加上當地春、秋季氣候涼爽，夏季陽光充足、少風雨及優質的空氣，必能誘引外縣市青農跨海耕作，甚至享受農漁兩棲之樂而移居，將使農業成為澎湖縣旅遊與經濟產業的基石，促進地方產業及經濟發展。

（作者曾任農糧署南區分署澎湖辦事處主任、高雄辦事處主任、南區分署資材課課長）

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