社論》習近平將觸動中國民主長征？

五中全會之前，習近平就在積極鋪陳，藉由「抗美援朝出國作戰七十週年」，警告國際「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。 （法新社檔案照）

五中全會，內憂外患之中召開，鞏固領導中心是主題，「習近平談治國理政」、「二○三五年遠景規劃」，企圖指向跨越二○二二年任期。為此，一如日本防衛大臣岸信夫批評：中國在東海及南海等地擴大軍事影響力，正單方面改變現狀，並在新冠肺炎疫情下仍加劇事態。五中全會之前，習近平就在積極鋪陳，一是藉由「深圳經濟特區建立四十週年」，習近平效法鄧小平「南巡」，但他的宣傳重點並非改革開放，而是自力更生、備戰打仗；二是藉由「抗美援朝出國作戰七十週年」，警告國際「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。

隱匿武漢肺炎，為害國際社會，造成上百萬人死亡，又在東海、台海、南海耀武揚威，還趁亂推出香港國安法毀棄港人自治，原與香港訂有罪犯移交協議的國家陸續中止引渡協議。「天下大亂，形勢大好」，「亂的情勢對我們有利，至少可以爭取更多時間」，習近平似乎在師法毛澤東，兵荒馬亂更有利於鞏固權力。此時此刻，宣傳抗美援朝，重點是抗美，也就是美中戰略衝突的全面展開。不過，意涵也不僅限於此。七十年過去了，美國所代表的民主，依舊是北京的敵人，而北朝鮮的一黨專政，則是北京永遠的朋友，這才是習近平治下中國的狀態。偏偏，他又有中華民族偉大復興（開疆拓土）的野心，不安於和平崛起，意圖追求國際霸權。

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近兩年來，中國從韜光養晦，急轉到戰狼外交。戰狼原本裝綿羊，一旦真面目被拆穿，就索性擺出嗜血本色。香港反送中，他就來個國安法，兩制直接內地化。台灣拒絕九二共識、同屬一中，和平統一也不裝了，武統言論與行動籠罩台海。香港下一個是台灣，當初還有人認為荒誕，現在連華府都不敢大意，對台軍售、立法挺台且對中武力展示針鋒相對。習近平的想法與眾不同，大家不必懷疑他會不會動武，只需想像他會利用什麼時機、情況鋌而走險。而且為了鞏固權力，只要他認為必須動武才能自保，那麼勝負可能不是他的優先考量。當年抗美援朝，哪是以勝負為考量？即使付出慘痛代價，但能鞏固權力都值得，這是毛澤東的真傳。

五中全會可能暗藏宮廷鬥爭戲碼，但中共權力集團的黑箱政治外人難以窺探。與此同時，美國大選則在最後衝刺階段，川普、拜登的一切都攤在陽光下供選民檢驗。直到今天，中國的權力轉移，還是與眾不同，恐怕只剩北朝鮮足以比擬。所謂的反獨促統，真正的說文解字應該是：反對民主自由，捍衛一黨專政。而台灣，民主早已是不歸路，權力的轉移由人民決定。二○一八年，人民選擇韓國瑜、國民黨，執政的民進黨只能自我檢討。二○二○年，蔡英文、民進黨正面迎戰習近平的一國兩制台灣方案，全力聲援香港反送中，從而重新獲得主流民意青睞。兩年之間，民意鐘擺效應，任何政黨、政治人物也只能從善如流。台灣這樣的民主國家，主權在民不在黨，對照前現代的一黨專政中國，十四億人都是局外人，二千三百萬人怎麼可能自我閹割被統一？

改革開放，到了習近平逆轉為他跟毛澤東的合成圖，趙紫陽的政治秘書鮑彤分析說：「順黨者昌、逆黨者亡」的鐵律，如今正支配著每個中國人的一生，「不知道台灣人願不願意如此？」他說：「六四不是過去的噩夢，六四是一系列現實的存在：一個大天安門事件和其後千千萬萬個小天安門事件的總和。」透過這樣的分析就不難理解，香港國安法是一黨專政必然的結論，香港送中條例、國安法及新疆再教育營，皆屬「天安門事件」。台灣如果選擇九二共識、同屬一中，國共如願以償了所謂的和平統一，也逃不過「天安門事件」的宿命。

北京把戰狼外交披上羊皮，大言不慚「五千年文明孕育的中國從來沒有侵略的基因」。侵略的基因有沒有，何妨問問澳洲、捷克、印度、越南等國。不過，中國從來沒有民主的基因，那倒是毫無疑義的。「中華帝制列寧黨」，今天又從鮑彤所說的「順黨者昌、逆黨者亡」，等而下之到集體領導、接班人、任期制的崩潰。隨著習近平對自由世界的進擊，華府已將中國這個國家與中共權力集團劃清界線。誠如龐皮歐所言：若自由世界不改變共產中國，它必將改變我們。加上中國內部的進步力量前仆後繼，中共權力集團內部矛盾激化，習近平的霸權之夢會不會物極必反啟動中國的民主長征？大家且拭目以待。

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