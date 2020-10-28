社論》防衛台灣 鞏固民主島鏈

「不存在所謂的海峽中線」，中國對區域和平的威脅已成現在進行式，但台灣的中國隊友卻不斷散播失敗主義，所謂台灣的戰力等於零、美軍不會來救台灣，危言聳聽，不一而足。日前，薛瑞福指出：若以台灣的地理位置評估，中共侵台將導致太平洋成為共軍的前線，讓自由世界蒙受巨大損失；台灣持續生存與獨立對美有利，因此台灣不需要擔心被拋棄。他所謂的地理位置，麥克阿瑟曾經這樣分析：台灣是美國太平洋防線，自阿留申群島經日本、沖繩，而至菲律賓之一環，存於不友好國家之手，對美之攻擊能力將增加百分之一百。麥克阿瑟此一經典之論，自韓戰以來屹立不搖。

從麥克阿瑟到薛瑞福，橫跨了七十多年，中國的侵略基因毫無改變，台灣的角色亦水漲船高。中國威脅，不斷凸顯台灣是個世界島，不是中國片面想怎樣就怎樣。今天，除了地緣政治的底層，台灣還增加了新的條件，多了一道民主的護國神山。台灣的民主防疫成功故事，甚至成了民主世界的公共財。改變，起於一九八八蔣經國去世，完成於一九九六總統直選，此後台灣成為嶄新的民主國家。從韓國、日本、台灣、菲律賓，一氣呵成西太平洋的民主島鏈。這條防線，向南連結澳洲、紐西蘭，向東連結美國、加拿大，再越過大西洋，連結民主西歐，印太戰略甚而連結到印度，形成遼闊的民主版圖，成為普世價值的主要載體。

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麥克阿瑟提出此一分析，當時的中國還處於一窮二白。他當時強調：這條防線，並不預期攻擊任何人，也不是用來當作攻勢軍事行動所必需的堡壘，但適當地保住它，將能擊退任何侵略者；如果失去它，戰爭便很難避免。今天的亞太局勢，證明了麥帥識見非凡。當年，麥帥曾率領盟軍，一路從菲律賓跳島北上，親自經歷這條西太平洋島鏈，所以，此一戰略觀並非抽象理論，而是基於現實經驗的高瞻遠矚，歷經周邊事態之劇烈變化而歷久彌新，確實令人折服。吾人也應慶幸，面對習近平挑戰來勢洶洶，白宮、國會、兩黨的共識大於歧見，不容台灣淪為下一個香港，而且逐漸帶動「天下圍中」的價值聯盟。

西太平洋島鏈，台灣是最後一塊民主拼圖。當年的蔣氏政權號稱「自由中國」，其實威權統治與一黨專政只有程度不同。直到台灣民主化之後，從韓國、日本、台灣到菲律賓，才正式形成一條民主的海上長城，這條民主島鏈比鄰各種專制的陸地亞洲，作用之一在於防堵威權主義進入太平洋，作用之二在於拉動陸地亞洲的民主化。冷戰結束後，所謂的亞洲價值與普世價值，基本上仍是以這條民主軸線為分野。近年，習近平的強國夢，第一道挑戰就是西太平洋民主島鏈，如果讓他找到突破口、建立霸權擴張基地，那將是民主世界、普世價值的災難開端；對台灣而言，所謂的親美或親中，就是對自己在這條島鏈的攻守角色所做的截然相反選擇。

這條島鏈的能見度，一度因冷戰結束、全球化而淡化，但二○一八以來的美中戰略競爭，在在印證這是一條無法抹除的實線，和平時期也許被潮水所淹沒，海浪洶湧即會自然浮顯，成為不同陣營的必爭之地。對中國而言，台灣有其脆弱性，因為尚未進入國際體系，如果不擇手段佔領台灣，那麼，第一島鏈將如項鍊斷線珠落滿地，其進可攻退可守的整體機能將嚴重受損。可以說，台灣之於中國，不單單是中華帝國的拼圖，更是取代美國霸權、宰制國際的踏腳石。故而，台灣，不是棋子，不是牌，更貼切的比喻應該是山海關！此所以，龐皮歐針對中國如果攻擊台灣的提問，以「模糊的清晰」回答：「只要能緩和區域的緊張，美國什麼都願意做」。

十一月三日，川普與拜登之爭，不同的結局自有不同的影響。然而，多數評論指出，美中戰略競爭格局已經確立，歐巴馬之前的美中戰略夥伴關係回不去了。而美中關係也預示，華府仍將持續協助台灣維持獨立現狀，差別在於火候的大小。至於台灣，絕對不能因美國大選難卜，便要接受北京勒索，臣服於習近平的軍事壓力測試，反倒應該善用華府跨黨派的支持來加強防衛、壯大軍力，並在後疫情時代的產業鏈重組站在民主世界的一邊，同時明辨共和、民主兩黨的政策細部差異，為力抗中國威脅找到台美合作的動態進路。果能如此，一週後川普、拜登誰勝出，都不妨礙台灣的行穩致遠之路。

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